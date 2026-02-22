Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Así quedó un vehículo tras incendiarse en una playa guatemalteca

  • Por Maria Fernanda Gallo
22 de febrero de 2026, 08:25
El transporte se inicio a incendiar en plena playa. (Foto: Captura de video)

El transporte se inicio a incendiar en plena playa. (Foto: Captura de video)

Una mujer murió tras quedar atrapada entre las llamas.

EN CONTEXTO: Vehículo se incendia en playa guatemalteca y deja una mujer fallecida

La tragedia se originó cuando una moto de playa, en donde viajaban dos personas, por razones aún bajo investigación, volcó sobre la playa de la Aldea Las Mañanitas Jurisdicción de Chiquimulilla, Santa Rosa.

Esto causó que de inmediato el transporte iniciará a incendiarse; la rapidez y magnitud del incendio provocaron que una mujer quedara atrapada y falleciera calcinada.

Mira:

Además, el transporte quedó totalmente destruido y consumido por el fuego.

Este hecho ocurrió la tarde del viernes 20 de febrero, en donde autoridades se hicieron presentes para investigar el hecho.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar