Vehículo se incendia en playa guatemalteca y deja una mujer fallecida

  • Por Maria Fernanda Gallo
21 de febrero de 2026, 10:33
El accidente ocurrió mientras se conducian a bordo de una moto de playa. (Foto: captura de video)

Una persona falleció tras el incendio.

En la playa ubicada en la Aldea Las Mañanitas Jurisdicción de Chiquimulilla, Santa Rosa, se originó un incendio de una moto de playa, la tarde del viernes 20 de febrero.

Según información preliminar, dos personas se transportaban a bordo de este transporte, cuando por razones bajo investigación, volcó e inicio a incenciarse.

Una mujer tripulante, quedó atrapada entre las llamas que consumian el vehículo, falleciendo en el lugar.

Las autoridades se hicieron presentes para atender esta emergencia.

