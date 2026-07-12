¡Destrozado! Así quedó un vehículo tras chocar contra un poste en Palín

El conductor evitó chocar contra un motorista que cruzó la carretera imprudentemente.
EN CONTEXTO: Así rescataron a conductor atrapado tras fuerte accidente en Palín (video)
La noche del sábado 11 de julio, se produjo un fuerte accidente en el km. 37 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción del cruce hacia San Vicente Pacaya.
El vehículo derrapó y terminó empotrado en un poste, luego de evitar colisionar contra un motorista, que cruzó irresponsablemente los carriles de la carretera.
El conductor resultó severamente lesionado al quedar atrapado en la cabina del transporte.
Bomberos Voluntarios utilizaron maquinaria especial para rescatarlo de los hierros destruidos del vehículo.