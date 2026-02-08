Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Así reaccionó Bukele al concierto de Shakira en El Salvador

  • Por Maria Fernanda Gallo
08 de febrero de 2026, 09:15
Shakira se presentó en el Estadio&nbsp;Mágico González, de El Salvador. (Foto:&nbsp;Dirlyn González/Colaboradora)

Shakira se presentó en el Estadio Mágico González, de El Salvador. (Foto: Dirlyn González/Colaboradora)

Tras su primera presentación en el país, el presidente de El Salvador reaccionó.

OTRAS NOTICIAS: La primera "caminata" de Shakira en El Salvador

Previo a la inauguración del primer show de la residencia “Las mujeres ya no lloran” de Shakira, en El Salvador, se desplegó un operativo policial para resguardar a los más de 80 mil asistentes.

(Foto: redes sociales)
(Foto: redes sociales)

Y a través de sus redes sociales, Nayib Bukele compartió cómo lo vivía la cantante colombiana, quien agradeció el gesto del mural icónico como parte del montaje a los alrededores del Estadio Mágico González.

(Foto: Instagram)
(Foto: Instagram)

(Foto: Instagram)
(Foto: Instagram)

Además, monitoreó la llegada de la cantante a El Salvador, donde las calles lucían la bandera de Colombia como parte de la bienvenida a sus presentaciones restantes este próximo 8, 12, 14 y 15 de febrero de 2026.  

(Foto: Instagram)
(Foto: Instagram)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar