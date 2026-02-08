Así reaccionó Bukele al concierto de Shakira en El Salvador

Tras su primera presentación en el país, el presidente de El Salvador reaccionó.
Previo a la inauguración del primer show de la residencia “Las mujeres ya no lloran” de Shakira, en El Salvador, se desplegó un operativo policial para resguardar a los más de 80 mil asistentes.
Y a través de sus redes sociales, Nayib Bukele compartió cómo lo vivía la cantante colombiana, quien agradeció el gesto del mural icónico como parte del montaje a los alrededores del Estadio Mágico González.
Además, monitoreó la llegada de la cantante a El Salvador, donde las calles lucían la bandera de Colombia como parte de la bienvenida a sus presentaciones restantes este próximo 8, 12, 14 y 15 de febrero de 2026.