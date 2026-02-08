La primera "caminata" de Shakira en El Salvador

-

Así fue la esperada caminata de Shakira en su primer show de la Residencia "Las mujeres ya no lloran" en El salvador.

La colombiana se rodeó por fans de distintos países centroamericanos para hacer su entrada que ya se volvió un clásico de su tour.

En redes sociales muchos comparten el momento en que vieron de cerca a "La Loba" junto a la manada en el estadio "Jorge El Mágico González" del país vecino.

A través de Tik Tok el usuario Melvin_DjTwister publicó el momento exacto en el que vio a la estrella Latinoamericana.

La cuenta "Qué chivo aquí!" mostró un clip más largo en el que se aprecia la ola de fans emocionada por el ingreso de la cantautora.

Shakira programó 5 fechas en el "Pulgarcito de América", lugar que se convirtió en el centro del pop de la región.

