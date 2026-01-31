Así recibieron a la trabajadora municipal en su vivienda (video)

El fallecimiento de la joven ha causado consternación y tristeza a familiares y conocidos en Cobán.
Tras el fallecimiento de Eleonora Macz, trabajadora de la Municipalidad de Cobán, familiares y conocidos asistieron a la aldea Ucula en Alta Verapaz para las honras fúnebres de la joven.
El hecho ocurrió el pasado viernes 30 de enero cuando encontraron el cuerpo de Eleonora en un apartamento donde residía. Según información preliminar, la joven había dejado de comunicarse y preocupó a familiares quienes decidieron buscarla hasta encontrarla sin vida en su apartamento.
Familiares y amigos llegaron hasta su vivienda para darle el último adiós a Macz.
Autoridades siguen realizando investigaciones para esclarecer los hechos.