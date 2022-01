Así recuerda María Renée Pérez su dolorosa recuperación

La conductora guatemalteca ha tenido una gran recuperación en 2021, pero no quiso dejar de compartir su experiencia con sus seguidores.

María Renée Pérez Yonker compartió su experiencia sobre sus primeros días de recuperación tras pasar varias semanas hospitalizada por complicaciones de salud en 2020.

A través de un hilo en su cuenta de Twitter, María Renée relató que en aquellos días necesitaba de la compañía de su padre, pero la situación del Covid-19 complicaba que él llegara a visitarla.

"Hoy, hace un año, le rogaba a mi mamá para que mi papá llegara (yo llevaba pocos días en casa y por temas Covid no dejaban entrar, mi mamá me protegió mucho). Lo necesitaba demasiado, él me ha dado fuerza durante toda mi vida y necesitaba un abrazo… yo no me podía mover, pero sólo necesitaba verlo y con la mirada decirle: PAPI LO VOY A LOGRAR! El pelo se me caída muchísimo por todas las medicinas y por la falta de alimentación durante la intubación, tenía puntos de presión que sangraban. Así que le pedí que me rapara, mi papá me vio y lo hizo", recuerda Pérez.

Luego continúa: "No era algo que yo quisiera, pero lo necesitaba para sentirme mejor o despreocuparme por eso mientras atendíamos otras cosas importantes como moverme. No creo que haya querido sonreír ese día, pero desde ese momento entendí lo importante que era afrontar esa lucha con fuerza y sonriendo! Para hoy, un año después, poderles decir SE PUEDE, SIEMPRE SE PUEDE! Y tenemos la responsabilidad de ayudar y decirles a los demás que no desmayen! Y yo personalmente hoy a mi papá: LO LOGRÉ! Yo sólo espero que nunca dejen de salir lágrimas de agradecimiento!", contó.

sólo necesitaba verlo y con la mirada decirle: PAPI LO VOY A LOGRAR! El pelo se me caída muchísimo por todas las medicinas y por la falta de alimentación durante la intubación, tenía puntos de presión que sangraban. Así que le pedí que me rapara, mi papá me vio y lo hizo. pic.twitter.com/NFYYFs4JOJ — María Renée Pérez (@mariarenepy) January 2, 2022

María Renée Pérez confesó recientemente que fue una mala práctica durante una endoscopía que le provocó un colapso que la llevó a una larga hospitalización y recuperación.