"¡El doctor me infectó con la endoscopía!": María Renée Pérez Yonker reveló por qué estuvo a punto de morir (video)

En una entrevista realizada en "Neto Bran El Podcast", María Renée Pérez Yonker abrió su corazón y contó el acontecimiento por el que casi pierde la vida en el año 2020.

La comunicadora guatemalteca, María Renée Pérez Yonker, una de las más queridas de la televisión nacional, narró en una conversación de 3 horas y media, la terrible experiencia que vivió debido a una mala práctica médica.

Entre sus confesiones también habló de su lucha con el lupus, enfermedad autoinmune a la que se enfrenta día a día.

"Poder contar la historia era muy importante para mí, quitar un peso que se lleva, aunque no se quiera y aclarar muchas cosas que me preguntan día a día. Gracias Neto Bran por la invitación al Podcast. Una plática muy amena que espero vean completa para que logren saber que ¡con estar vivos lo tenemos todo!", escribió en sus redes acerca de este momento.

Su historia previo al fatídico día

A los 23 años, María Renée fue diagnosticada con esta enfermedad inflamatoria, ocasionada cuando el sistema inmunológico ataca a sus propios tejidos. Puede afectar las articulaciones, la piel, los riñones, los glóbulos, el cerebro, el corazón y los pulmones, por ello debe cuidarse mucho comiendo de manera saludable, evitando el estrés y durmiendo muy bien para no activarla.

Luego de varios años cuidándose, la guatemalteca explicó que por su ritmo de vida, el cansancio ponía en riesgo su salud, por ello tuvo que de dejar uno de sus proyectos más queridos.

"En el año 2019 renuncié a Nuestro Mundo, una decisión sumamente difícil, 14 años de estar allí pero verdaderamente necesitaba descansar, estuve 11 años en la emisión del medio día de Noti7 y luego me pasaron al estelar, a la noche y aguanté 4 años durmiendo 4 horas... me estaba desgastando de una manera que decía: 'uy' y empecé a sentir una crisis de lupus y cansancio, empecé a sentir que se me dormía la cara, dolores articulares y ya sabía qué venía. Pedí unos días, fui a descansar, desaparecí dos días únicamente para dormir, me estaba fundiendo, despertar ya se volvía pesado para mí, era el momento de escoger y escogí Noti7 porque es mi pasión", explicó.

"El año 2020 es un año agridulce... descansé unos días de diciembre y el 4 de enero diagnosticaron a mi hermano con cáncer... ahí vino la otra parte, el cáncer lo sufre toda una familia, fue muy duro".. explicó.

Durante el encierro por restricciones: "Terminó el cáncer de mi hermano, lo ganamos, pudo recibir las quimioterapias en casa... salimos de eso en julio (2020) exitosamente y después pasó el problema..."

El colapso de María Renée

Con lágrimas en los ojos Pérez explicó:

"En noviembre me empecé a sentir un poco mala del estómago y por el mismo tema del lupus me gusta estar bien cuidada, si siento algo voy inmediatamente al médico porque si lo dejo, me va fatal. Le dije a mi mamá: quiero revisarme el estómago. Yo tengo mi gastroenterólogo de toda la vida y esa vez decidimos cambiar de gastroenterólogo, cambiamos porque era algo muy sencillo, algo más de prevención, quería ver que tenía, investigar".

"El viernes 20 de noviembre llegué a la cita de evaluación, el doctor dijo que para hacer una evaluación teníamos que hacer una endoscopía... es un procedimiento sencillo, una sedación...hicieron 6 biopsias vivas, yo ya nunca salí de esa endoscopía, desperté con un dolor gástrico fatal, doblada del dolor, llorando, mal, de esto me acuerdo como muy borroso y el doctor me mandó a casa, cuando llegué ya estaba grave, muy mal, estaba vomitando y en cuestión de una hora ya no me acuerdo qué ocurrió".

"Mi mamá llamó al doctor de la enodoscopía, llegó a la casa con una enfermera y mi mamá le dijo: 'está grave',", explicó, asegurando que nunca les dijeron que regresara a la clínica, tomando en cuenta que ella padece lupus y se hizo una evaluación previa donde el médico supo incluso qué medicinas tomaba.

"Llegó con un antibiótico fuerte pero para lo que yo tenía ya eran cosquillas. Me canalizaron, yo no mejoré en lo absoluto, estaba mal, hirviendo en fiebre, mientras el doctor decía: 'no hombre María Renée no te pongás así, qué es eso!' (a manera de regaño por su exageración)... yo ya no estaba en mi".

"Me llevaron a un hospital privado en zona 1, cuando llegué me hicieron exámenes y yo ya tenía una bacteria post endoscopía, en ese momento no sabían qué tenía, solamente que era una infección, no sabían que ya era un shock séptico que ya estaba en todo el cuerpo y ya había activado el lupus, ¡el doctor me infectó con la endoscopía!, fue una negligencia médica", expresó.

"En 24 horas mis riñones no funcionaban, mi hígado no funcionaba, me dio neumonía, un derrame pleural...", dijo.

"Me llevaron al San Juan de Dios y ahí me hicieron los exámenes y vieron que tengo un clostridium, una bacteria mortal, estaba activado el lupus, ya no funcionaban mis riñones, el hígado, los pulmones, ya no recuerdo nada", contó.

María Renée dijo quebrantada que fue intubada y fue desahuciada, pues los médicos dijeron a su familia que iba a ser imposible que viviera.

¿Cómo se salvó?

"¡Es un milagro!", la comunicadora contó que cuando despertó se encontraba en la cama del hospital intubada sin poder hablar, ni moverse, viendo a su alrededor y que a lo lejos estaban los médicos, al no recordar nada contó que pensó que había tenido un accidente de tránsito.

"Yo me desperté y escuché el sonido de hospital, estaba en un cubículo, del otro lado se veía el mostrador, me quise mover y me di cuenta que no podía mover un dedo".

Ella recordó que con angustia quería saber qué le había pasado, hasta que las personas se dieron cuenta que había vuelto en sí y todos celebraban mientras ella sentía confusión.

Fue hasta el día siguiente que su mamá llegó le explicó qué le había ocurrido.

Pérez rompió al darse cuenta cuál era su situación:

"Me dijeron: 'Te vamos a cambiar tu pañal'... Me despertaron, me vi el cuerpo con moretes, conectada, con un tercio de mi cuerpo (extrema delgadez), en pañal y todos los enfermeros atendiéndome"...

"Pregunté: '¿voy a volver a caminar?' 'en este momento no sabemos, ahorita no tienes músculo, tienes desnutrición', le explicó su mamá", "No podía ni hablar", aclaró.

¿Por qué en el San Juan de Dios?

Neto le hizo esa pregunta afirmando que todos los seguidores de los famosos piensan que ellos están en otro nivel y pueden recurrir a centros privados.

"No, nosotros también trabajamos por hora, por evento, tenemos otros gastos fuertes, somos como cualquier persona", afirmó María Renée, comentando también que ha recibido sus tratamientos por lupus con grandes profesionales de la medicina en Guatemala que laboran para la institución.

"Mi reumatóloga es la doctora Mayra Cifuentes, me ha salvado la vida, para mí la mejor de Guatemala, ella llevó mi tratamiento siempre. Durante este momento ella vio cómo controlaba el lupus, fue una conjunción de más de 15 especialistas y mi verdadero gastro, el de toda la vida, quien me trató y me regañó por haber ido a otro", dijo entre risas.

Al regresar a casa empezó la lucha por su recuperación, contando que le costó mucho de nuevo aprender las cosas más básicas.

"En enero yo me quería morir, le decía a Dios: Si me dejaste así... ¿por qué?, yo no sabía si iba a caminar".

Así inició una larga recuperación para volver a hablar, mover sus articulaciones, rodeada de su familia y algunos amigos incondicionales.

"Aquí viene la parte linda: mi familia y amigos hicieron lo que creían, gracias a todos ustedes, a todo el cariño de Guatemala, logré tener acceso a cuidados, a enfermeros, a mis pañales"., expresó agradeciendo todo el apoyo económico que en el momento recibió.

"Imaginen cómo me siento de feliz y agradecida... las personas doblaron rodillas por mí: católicos, evangélicos, mormones... me demostraron tanto amor que los haters ya ni me mueven", agregó, diciendo que siempre recibió ataques por las colectas que hicieron para que ella pudiera salir adelante.

Agregó que "todas las donaciones sirvieron para las terapias y el servicio de los enfermeros", además, tuvo que vender su carro, su computadora y otras cosas materiales. Ahora me siento más afortunada, porque aunque no tengo cosas físicas tengo lo mejor: ¡la vida!.

"Daré a Guatemala toda mi vida por tanto apoyo, gracias a sus donaciones me hicieron caminar".

Estas son algunas imágenes que compartió en exclusiva durante el podcast:

María Renée compartió los momentos de su recuperación. (Foto: María Renée Pérez)

La guatemalteca compartió su historia para dar luz a quienes están pasando por una situación similar. (Foto: María Renée Pérez)

Las donaciones de los guatemaltecos fueron usadas en las terapias para que María Renée volviera a caminar. (Foto: María Renée Pérez)

MIRA LA ENTREVISTA: