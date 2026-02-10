Identifican a los heridos del trágico accidente ocurrido en zona 13

Cuatro personas resultaron heridas, entre ellas una menor de 16 años.
Este martes se registró un fatal accidente en la Avenida Hincapié, frente a Santa Fe, zona 13, luego de que un camión de carga se empotrara en una vivienda.
Al perder el control del vehículo pesado, el piloto pasó arrollando varias motocicletas.
Cuando los Bomberos Voluntarios llegaron al lugar, atendieron a cuatro heridos.
Entre ellos, dos mujeres, quienes fueron trasladas al Hospital Roosevelt con traumas en distintas partes del cuerpo.
Las víctimas fueron identificadas como Mishell Icaal, de 16 años, y Matilde Can, de 41 años.
Otro de los heridos es un motorista, quien fue identificado como Rafael Vélez, de 43 años.
El piloto, que quedó atrapado entre los hierros retorcidos, también fue trasladado a un centro hospitalario y fue identificado como Juan José Pérez Ardón, de 56 años.