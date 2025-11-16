Versión Impresa
Así será el segundo día del "Festival de las Flores" en Antigua

  • Por Maria Fernanda Gallo
16 de noviembre de 2025, 09:48
Hoy se celebra el segundo día del Festival, que estará cargado de arte, talento y color. (Foto: Festival de las Flores)

Los organizadores de esta 9a. edición del Festival de las Flores han preparado un fin de semana lleno de sorpresas y actividades para pasar en familia.

En este domingo 16 de noviembre se llevarán a cabo muchas actividades para el segundo día del Festival de las Flores en Antigua Guatemala.

Según la agenda compartida en redes sociales, estas serían las actividades para hoy:

Talleres creativos y de expresión, entrada libre:

  1. Taller de bordado floral en tote bags: impartido por Punto y Cocido, en El bosque de Antigua Cerveza, a las 11:00 horas
  2. Taller de postales de acuarelas: impartido por Ther Postcard Studio de 10:00 a 12:00 horas.
  3. Taller creando tu propia rosa eterna en papel: impartido por Alianza Francesa, en la Plaza del Artista, de 10:00 a 16:00 horas.

También se impartirá el taller de arte: "Pintando con Primaveras con Ecofiltro", con un valor de Q85 de 12:00 a 14:00 horas.

Presentaciones especiales

En la Plaza del Artista se presentará Encuenthada a las 10:00 horas y Tamagochy, a las 14:30 horas.

(Foto: Festival de las Flores)
(Foto: Festival de las Flores)
Presentaciones musicales:

En el Parque Central se bailará al ritmo de las presentaciones de:

  • Anaite a las 11:00 horas
  • Andrea Alvarega a las 12:30 horas
  • Los Turistas a las 14:30 horas
  • Los Últimos Forajidos a las 16:15 horas
  • The Payson a las 17:15 horas

Además, podrás seguir apreciando las obras expuestas en fachadas y en las calles de Antigua Guatemala.

Mira algunas aquí:

