Así será el segundo día del "Festival de las Flores" en Antigua

Los organizadores de esta 9a. edición del Festival de las Flores han preparado un fin de semana lleno de sorpresas y actividades para pasar en familia.
OTRAS NOTICIAS: Estos son los parqueos habilitados para el "Festival de las Flores" en Antigua
En este domingo 16 de noviembre se llevarán a cabo muchas actividades para el segundo día del Festival de las Flores en Antigua Guatemala.
Según la agenda compartida en redes sociales, estas serían las actividades para hoy:
Talleres creativos y de expresión, entrada libre:
- Taller de bordado floral en tote bags: impartido por Punto y Cocido, en El bosque de Antigua Cerveza, a las 11:00 horas
- Taller de postales de acuarelas: impartido por Ther Postcard Studio de 10:00 a 12:00 horas.
- Taller creando tu propia rosa eterna en papel: impartido por Alianza Francesa, en la Plaza del Artista, de 10:00 a 16:00 horas.
También se impartirá el taller de arte: "Pintando con Primaveras con Ecofiltro", con un valor de Q85 de 12:00 a 14:00 horas.
Presentaciones especiales
En la Plaza del Artista se presentará Encuenthada a las 10:00 horas y Tamagochy, a las 14:30 horas.
Presentaciones musicales:
En el Parque Central se bailará al ritmo de las presentaciones de:
- Anaite a las 11:00 horas
- Andrea Alvarega a las 12:30 horas
- Los Turistas a las 14:30 horas
- Los Últimos Forajidos a las 16:15 horas
- The Payson a las 17:15 horas
Además, podrás seguir apreciando las obras expuestas en fachadas y en las calles de Antigua Guatemala.