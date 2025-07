Así son los nuevos Galaxy Z Fold7 y Z Flip7 de Samsung

-

Desde Nueva York, Soy502 presenció el lanzamiento oficial de los nuevos dispositivos plegables de Samsung: el Galaxy Z Fold7 y el Galaxy Z Flip7.

Con una fuerte apuesta por la inteligencia artificial (IA), la marca coreana presentó su nueva generación de smartphones que combinan diseño, portabilidad y capacidades de procesamiento mejoradas.

Más delgado, más liviano y potenciado con IA

Con 215 gramos de peso y 8.9 mm de grosor plegado, es más delgado y liviano que sus antecesores. Su pantalla externa es una Dynamic AMOLED 2X de 6.5 pulgadas, mientras que al desplegarse revela una pantalla principal de 8 pulgadas, un 11 % más grande que la generación anterior.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Incorpora el procesador Snapdragon 8 Elite para Galaxy, que mejora el rendimiento en procesamiento de IA, gráficos y tareas complejas. Este modelo permite realizar tareas como traducción en tiempo real, edición de fotos y videos, y multitarea entre apps con eficiencia.

Su estructura también fue optimizada. Incluye una nueva bisagra Armor FlexHinge y el uso de materiales como Armor Aluminum y una capa de titanio en la pantalla principal para mayor durabilidad. Además, mejora el brillo con hasta 2,600 nits y Vision Booster para visibilidad bajo luz solar.

En fotografía, incorpora una cámara gran angular de 200 MP. Además, mejora la captura nocturna y el procesamiento de imagen con el motor ProVisual. Las herramientas creativas también están optimizadas con funciones de edición potenciada por IA.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Un modelo compacto que no pierde potencia

El Galaxy Z Flip7 es el modelo más compacto de esta generación, con solo 188 gramos y 13.7 mm de grosor plegado. Su pantalla externa FlexWindow creció a 4.1 pulgadas y ahora permite una interacción más amplia sin necesidad de abrir el teléfono.

Ofrece una pantalla principal de 6.9 pulgadas Dynamic AMOLED 2X, una batería de 4,300 mAh y procesador de 3nm, lo que mejora su autonomía y rendimiento. Por primera vez, el Galaxy Z Flip7 incluye compatibilidad con Samsung DeX, convirtiéndolo en una herramienta de trabajo móvil.

Incluye funciones de IA como Gemini Live, Now Brief y Now Bar, que permiten realizar tareas por voz, obtener actualizaciones personalizadas y controlar funciones desde la pantalla externa. La personalización también se expande con widgets, fondos y emojis adaptativos.

En fotografía, se integra un sistema de doble cámara trasera con sensor principal de 50 MP, mejoras en video nocturno, previsualización en tiempo real desde la pantalla externa y nuevas herramientas como Zoom Slider y Dual Preview.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Seguridad y disponibilidad

Ambos modelos integran One UI 8 sobre Android 16, con mejoras en privacidad y seguridad gracias a la nueva plataforma Knox Matrix y la arquitectura KEEP (Knox enhanced Encrypted Protection).

El Galaxy Z Fold7 y el Galaxy Z Flip7 están disponibles en preventa a partir del 9 de julio, con disponibilidad general en agosto. Además, se presentó el Galaxy Z Flip7 FE como una opción accesible con características de la gama plegable y funciones básicas de IA.

Los nuevos dispositivos estarán disponibles en varios colores, incluyendo versiones exclusivas en línea, y contarán con soporte de Samsung Care+ y el programa New Galaxy Club.