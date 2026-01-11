Nicaragua libera a decenas de presos políticos

-

En medio del 19.º aniversario en el poder de Murillo-Ortega, Nicaragua anuncia liberación de presos políticos.

Opositores del gobierno de Murillo-Ortega han permanecido retenidos por años y este 10 de enero se ordenó su liberación.

"El Pueblo Presidente anuncia a Nicaragua Bendita y Siempre Libre, que con motivo de la Conmemoración de nuestro 19 Aniversario, han retornado a sus Hogares y Familias decenas de personas que permanecían en resguardo de las autoridades pertinentes", se lee en parte del comunicado del Gobierno nicaragüense.

"Esta actividad es símbolo de nuestro invariable compromiso con el encuentro, la paz y el derecho de todos a una convivencia familiar y comunitaria, respetuosa, y tranquila", afirmaron.

(Imagen: X)

Esta liberación se produce luego de que la embajada de Estados Unidos en Managua nombrará como "un paso importante" la liberación de opositores venezolanos luego de la captura de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, acusado de estar vinculado con narcotráfico.

Hoy, la brutal dictadura Murillo-Ortega "celebra" 19 años de lo que debía haber sido un mandato democrático de cinco años. Los nicaragüenses votaron por un presidente en el 2006, no por una dinastía ilegítima vitalicia. Reescribir la Constitución y aplastar a la disidencia no… — Bureau of Western Hemisphere Affairs (@WHAAsstSecty) January 10, 2026

Agregando que "en Nicaragua también hay más de 60 personas que siguen injustamente detenidas o desaparecidas”, a través de su cuenta en X.

Además de criticar una celebración gubernamental ilegítima, “hoy, la brutal dictadura Murillo-Ortega «celebra» 19 años de lo que debía haber sido un mandato democrático de cinco años” dijeron.

Con información de Infobae.