ONG denuncia “masacre” en Irán luego de corte de energía de luz e internet

Un nuevo apagón de luz e internet en Teherán aumenta la incertidumbre en el día 14 de las protestas.

Tras las protestas que se han registrado en Teherán, el Centro para los Derechos Humanos en Irán (CHRI), con sede en Estados Unidos, afirma haber recibido “relatos de testigos presenciales e informes creíbles que indican que cientos de manifestantes han muerto en Irán durante el actual corte de internet".

"Se lleva a cabo una masacre en Irán" alertaron, además de informar, que “los hospitales están abrumados”, las reservas de sangre se agotan y muchos manifestantes han recibido disparos en los ojos y el número de víctimas incrementa pero con poca precisión a la falta de comunicación que vive el pueblo iraní, desde hace 60 horas aproximadamente.

Miren estas imagenes, son impresionantes. Madrugada en Irán y el pueblo está en las calles.



Esto es histórico. Realmente están muy cerca de lograrlo, de ser libres.



Esto es histórico. Realmente están muy cerca de lograrlo, de ser libres.

Los medios no hablan, pero nosotros sí. El mundo no puede abandonar al pueblo iraní.

Anteriormente, el número reportado por Iran Human Rights era de 51 muertos, incluyendo a 9 menores de edad. Sin embargo, se estima que 192 personas han muerto en dos semanas, afirmó la organización con sede en Noruega, que no descarta que sean muchos más porque el corte de internet les impide desde hace días verificarlo.

La Policía iraní intensificó las fuerzas de seguridad y su jefe, Ahmadreza Radan calificó de “alborotadores” a los protestantes, advirtiendo que las autoridades perseguirán tanto a los presuntos organizadores y patrocinadores en línea, como a quienes participen activamente en las calles.

