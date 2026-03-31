Así sucedió el primer vuelo en avión registrado en Guatemala hace 114 años

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El 24 de marzo de 1912 cambió por completo el rumbo de nuestro país, pues en aquella fecha se registró el primer vuelo en avión que surcó el cielo patrio.

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Todo estaba preparado. Un espectáculo nunca antes visto empezaría a las 10:30 de la mañana, por lo que una multitud se reunió en el Campo de Marte para presenciar lo que solamente habían podido imaginar a partir de afiches y algunas fotografías.

Entre los asistentes se encontraba el ciudadano de origen suizo François Darfour, quien sería el principal protagonista de la hazaña de ese día. Darfour no era un hombre común, pues no ejercía como abogado, médico ni gobernante; su vocación era surcar los cielos como piloto aviador.

Este hombre ya había maravillado a todos en Costa Rica, pues el 1 de enero de ese mismo año había hecho una demostración de sus habilidades en la población tica.

Dueños del aire

En aquel entonces, Darfour tenía 24 años y, ese día, logró ascender 25 metros sobre el suelo. Planeó con destreza, dio dos vueltas sobre el Campo de Marte y, finalmente, aterrizó sin contratiempos en el mismo punto de partida.

Este vuelo hizo que los esfuerzos por traer aviones a Guatemala se intensificaran y en 1914 se concretó con la fundación de la primera academia de aviación en el país. Esta academia estaba bajo el mando de oficiales del Ejército y para su funcionamiento se instauró una pista de aterrizaje en el Campo de Marte.

Postal del recuerdo del primer vuelo de un avión en territorio guatemalteco. (Foto: FAG)

En 1927 se iniciaron los vuelos regulares de tipo comercial en el país. La compañía Pickwick Airways Inc. estaba autorizada para realizar vuelos entre Guatemala, México y Estados Unidos.

Inicialmente se hacían tres vuelos semanales con pasajeros y correo. Esto sirvió para inaugurar la primera terminal aérea del país, que se ubicaba en las actuales instalaciones de la Fuerza Aérea Guatemalteca.

Galardonado

El piloto suizo François Darfour fue galardonado 50 años después por su hazaña. Fue el presidente Miguel Ydígoras Fuentes quien le entregó la Orden del Quetzal.

Fueron 25 metros de altura lo que alcanzó a elevarse el primer vuelo en el país. Previo a elevarse, realizó un recorrido de 20 metros.