"Yo no tuve nada que ver", dice acusado en el caso Litzy Cordón

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La Fiscalía contra Femicidio del Ministerio Público solicitó 112 años de prisión contra Kevin Rivas, ya que también se le señala de asesinato y violación.

EN CONTEXTO: Fiscalía contra Femicidio pidió 112 años contra sindicado en el caso Litzy Cordón

Luego de salir de la audiencia de etapa de conclusiones, Kevin Rivas quien es acusado en el caso de Litzy Cordón, brindó declaraciones ante los medios de comunicación.

Rivas indicó que espera que "con el material genético se pueda determinar mi inocencia en el caso", esto luego de que el Ministerio Público (MP) solicitara más de 100 años de cárcel en su contra.

También, mencionó que "me he sentido un poco frustrado y he perdido familiares, mi padre, mi hermano, dos primos hermanos... yo tengo fe en Dios en que se va a esclarecer la verdad".

Con respecto a lo que espera de la justicia del país, recalcó en que es inocente, "que sea parcial, que se logre dar con la verdad del hecho, que se logre determinar mi inocencia, porque yo no tuve nada que ver en este lamentable hecho", agregó Rivas.

El acusado Kevin Rivas le indica a los medios de comunicación de que espera que se determine su inocencia, ya que "no tuvo nada que ver" en el caso de Litzy Cordón.



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Mientras que, Edgar Cordón, quien es el papá de la víctima dijo que espera "que la persona (acusada) sea sentenciada, porque son suficientes las pruebas y los señalamientos que se le están haciendo".

Además, comentó que Litzy fue "una persona sufrida, ella sufrió bastante en diferentes hechos, pero era muy atractiva, muy llevadera, muy querida y por lo mismo hemos sentido el apoyo para que se haga justicia", expresó Edgar Cordón.

El padre de Litzy Cordón indicó de que espera que la persona acusada en el caso de su hija sea sentenciada, "porque son suficientes las pruebas y señalamientos que se le hacen".



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La audiencia

En la audiencia de etapa de conclusiones, el MP a través de la Fiscalía contra Femicidio, solicitó al Tribunal de Mayor Riesgo B, presidido por María Eugenia Castellanos, 112 años de prisión contra Kevin Rivas, sindicado en el caso conocido como Secuestro de LItzy Cordón.

Durante la audiencia, el MP aseguró que en el caso de Litzy Cordón no sólo se ejecutó el secuestro, sino también se cometió el delito de asesinato y violación.

En su exposición, el ente investigador señaló que el imputado fue quien vigiló, interceptó y priva de su libertad a Litzy, aprovechando que el grado de parentesco que este tenía con la víctima.

Agregó que al no tener respuesta del pago del rescate, la víctima fue asesinada, pero sin antes haber sufrido una serie de lesiones de índole sexual, por lo que consideró que "si cabe hacer conclusiones y solicitar sentencia condenatoria y una pena por el delito de violación".

La Fiscalía contra Femicidio del MP solicitó 112 años de prisión contra Kevin Rivas, sindicado en el caso del secuestro de Litzy Rivas. (Video: Cristobal Veliz/Soy502) pic.twitter.com/q67MgAidG2 — Cristobal Veliz (@cristoveliz) May 27, 2026

La confesión

El pasado 13 de mayo, Rivas declaró ante el Tribunal y aseguró que su primo Andy le confesó haber participado en el crimen de Litzy y haber utilizado el teléfono celular que él había dejado en el vehículo.

Además, indicó que el automotor que se vincula en el caso se lo había prestado a su primo y que ahí había dejado un olvidado un teléfono celular.

Explicó que, la confesión de Andy se la hizo luego de que viajaron a la capital a comprar un teléfono de alta gama que él había ofrecido a su esposa, pero que al no tener disponible el color que ella quería se dirigieron a la ciudad de Antigua Guatemala en donde sí tenía el aparato señalado.

El caso

El secuestro de Litzy Cordón sucedió el 6 de octubre de 2020, en el municipio de Teculután, Zacapa.

Luego de allanar la vivienda de Kevin Rivas, el 10 de diciembre del 2020, el MP a través de la Fiscales de la Fiscalía de Delitos contra Femicidio y la Policía Nacional Civil, lo capturaron.

Los secuestradores exigían por la liberación de Litzy Q5 millones, por lo que al no recibir el pago la asesinaron.

Tras localizar el cuerpo de la secuestrada, la necropsia determinó que falleció por asfixia por estrangulamiento.