Así se veía Dorothy en "Wicked: por siempre"

-

Las fotos muestran el detrás de cámaras de la producción.

La actriz que dio vida al icónico papel de Dorothy Gale reveló sus imágenes en el set de la secuela basada en el musical de Broadway.

La actriz revela su caracterización como Dorothy Gale. (Foto: Instagram)

Con la llegada de Wicked: por siempre a las salas de cine internacionales, Bethany Weaver se ha revelado como la intérprete detrás de Dorothy, interpretada originalmente por Judy Garland en El mago de Oz de 1939.

Weaver sorprendió a sus seguidores al compartir fotografías del detrás de cámaras de su participación en la cinta.

Weaver luce el clásico vestido celeste en la secuela. (Foto: Instagram)

En las postales aparece Weaver luciendo un vestido celeste y sus icónicas trenzas, aunque no porta las zapatillas rojas, siendo reemplazadas por unas en color plateado.

La nueva Dorothy aparece sin las icónicas zapatillas rojas. (Foto: Instagram)

En el filme no se muestra el rostro de Gale, siendo una referencia a la obra de teatro en la que está basada.