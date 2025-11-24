Mark Wahlberg muestra su lado paterno en "Plan familiar 2"

El actor destaca la importancia de mantenerse unido a la familia.
Se puede luchar por muchas cosas, pero la familia es lo más importante; son las palabras que forman parte del estilo de vida del protagonista de la cinta de comedia y acción.
"Si no estoy trabajando, estoy en casa con mi familia, intentando encontrar la manera de pasar más tiempo con nuestros cuatro hijos, ya que se han centrado en sus propios intereses y seguimos intentando mantenerlos involucrados en la dinámica familiar", cuenta Mark Wahlberg.
Wahlberg ha decidido aportar su experiencia para Plan familiar 2, donde da vida a un padre que busca fortalecer los vínculos con su familia, por lo que parte de las dinámicas del filme forman parte de la rutina del actor.
"Siempre hay una conexión personal en todo lo que hago en el cine, o al menos intento encontrar algo; de esa manera, lo hace más auténtico, real y creíble para el público", afirma Mark.
La cinta ya se encuentra disponible de forma exclusiva en Apple TV+ y es apta para disfrutarla junto a tus seres queridos.