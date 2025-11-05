Así se venderá el resto de entradas para ver a la Selección Nacional

La Fedefut anunció que a partir de hoy se comenzarán a vender las entradas de manera virtual.
La Federación de Fútbol de Guatemala anunció que este miércoles 5 de noviembre, a partir de las 10:30 horas, las entradas para ver a la Selección Nacional estarán disponibles de manera virtual.
Las entradas para el encuentro contra Panamá ya están agotadas, sin embargo, las del partido contra Suriman sí estarán disponibles.
Es importante considerar que no se podrá utilizar un DPI que ya haya realizado una compra.