Así vimos al equipo de Municipal, línea por línea, en la final contra Xelajú

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Te traemos un vistazo de cómo vimos, línea por líneal, al conjunto de Municipal en el partido de vuelta de la gran final del torneo Clausura 2026, frente a Xelajú.

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PORTERO

Braulio Linares terminó siendo clave para mantener a su equipo a flote, sobre todo en los primeros minutos del encuentro, en donde protagonizó una atajada magistral a un disparo de Raúl Calderón que parecía el 2-0 local. Sobre el final, también apareció en dos ocasiones claras.

DEFENSA

A pesar de haber fallado en el gol chivo, Nicolás Samayoa y José Mena se mostraron muy seguros en la parte de atrás. Los laterales acompañaron perfecto para cerrar espacios y, en la segunda mitad, llegó la victoria escarlata gracias a un golazo de José "Caballo" Morales.

Los rojos no tuvieron el control del balón, pero tuvieron una excelente actuación en el Mario Camposeco. (Foto: Juan Manuel Mijangos/Colaborador)

MEDIO CAMPO

Les tocó recorrer una buena cantidad de kilómetros durante todo el duelo, pues los chivos eran los del control de la pelota. La dupla de Jónathan Franco y Yúnior Pérez se mostró sólida, mientras Cristian Hernández se encargó de dar pausas e inclusó provocó el autogol.

DELANTERA

Fue un partido de mucho más desgaste por parte de Jefry Bantes y Érik López que de contar con ocasiones de gol. De hecho, casi ni le remataron entre los tres palos al guardameta Chang, pero la presión y cubrir espacios lo cumplieron con creces en los 90 minutos.