Así vimos al equipo de Municipal, línea por línea, en la final contra Xelajú

Te traemos un vistazo de cómo vimos, línea por líneal, al conjunto de Municipal en el partido de vuelta de la gran final del torneo Clausura 2026, frente a Xelajú.
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PORTERO
Braulio Linares terminó siendo clave para mantener a su equipo a flote, sobre todo en los primeros minutos del encuentro, en donde protagonizó una atajada magistral a un disparo de Raúl Calderón que parecía el 2-0 local. Sobre el final, también apareció en dos ocasiones claras.
DEFENSA
A pesar de haber fallado en el gol chivo, Nicolás Samayoa y José Mena se mostraron muy seguros en la parte de atrás. Los laterales acompañaron perfecto para cerrar espacios y, en la segunda mitad, llegó la victoria escarlata gracias a un golazo de José "Caballo" Morales.
MEDIO CAMPO
Les tocó recorrer una buena cantidad de kilómetros durante todo el duelo, pues los chivos eran los del control de la pelota. La dupla de Jónathan Franco y Yúnior Pérez se mostró sólida, mientras Cristian Hernández se encargó de dar pausas e inclusó provocó el autogol.
DELANTERA
Fue un partido de mucho más desgaste por parte de Jefry Bantes y Érik López que de contar con ocasiones de gol. De hecho, casi ni le remataron entre los tres palos al guardameta Chang, pero la presión y cubrir espacios lo cumplieron con creces en los 90 minutos.