¡Alegría roja! Las emotivas reacciones de Municipal tras ganar el Clausura 2026

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La conquista de la liga 33 desató la emoción en el plantel de Municipal, cuyos jugadores destacaron el sacrificio y la unión del grupo tras vencer a Xelajú en la final del Clausura.

El capitán José Mena dedicó el campeonato a las familias y a la afición roja, además de reconocer la dificultad de enfrentar al conjunto altense en el Mario Camposeco. "Fue un partido complicado ante un gran rival. Este triunfo fue sufrido y merecido. Veníamos golpeados por perder dos finales, pero el equipo supo levantarse", comentó el defensor central.

Mena también resaltó el trabajo táctico del técnico Mario Acevedo y aseguró que el grupo entendió desde el inicio que debía soportar la presión de Xela para manejar la ventaja conseguida en la ida.

Por su parte, Jonathan Franco aseguró que la clave del título estuvo en la fortaleza colectiva del plantel. "Se reflejó la unión del equipo dentro de la cancha. Éramos una familia y todos hicieron un gran sacrificio para conseguir este objetivo", comentó tras la consagración.

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Otro de los que tomó la palabra fue Rodrigo Saravia, quien afirmó que el campeonato era un premio merecido para todo el grupo. El mediocampista también elogió la actuación del arquero Braulio Linares, figura en varios tramos de la final. "Para mí fue el jugador del partido. Sabíamos que iba a ser una serie difícil y la afición nos apoyó desde el inicio hasta el final", señaló.

Entre abrazos, festejos y cánticos, los futbolistas rojos celebraron una coronación que pone fin a varios torneos de frustración y devuelve a Municipal a lo más alto del balompié guatemalteco.