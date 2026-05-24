Así vimos al equipo de Xelajú, línea por línea, en la final contra Municipal

-

Te traemos un vistazo de cómo vimos, línea por líneal, al conjunto de Xelajú en el partido de vuelta de la gran final del torneo Clausura 2026, frente a Municipal.

MÁS DE LA FINAL: Así vimos al equipo de Municipal, línea por línea, en la final contra Xelajú

PORTERO

El juvenil Estuardo Chang fue el elegido finalmente para defender la portería local, a pesar de que Nery Lobos ya estaba disponible como para jugar. Casi no tuvo actividad durante todo el partido y no tuvo mayor responsabilidad en las anotaciones del conjunto edil.

DEFENSA

La zona baja estuvo bastante sólida por gran parte del encuentro, pero les costó el tema del balón parado, sobre todo en la primera mitad. De hecho, las anotaciones llegaron por esa vía. Conforme avanzaron los minutos, fueron dando más facilidades producto de la necesidad.

Los chivos no pudieron en la vuelta, a pesar de haber tenido el control de la pelota en gran parte del encuentro. (Foto: Juan Manuel Mijangos/Colaborador)

MEDIO CAMPO

Sin Jorge Aparicio en sus filas debido a la expulsión, Juan Cardona y Jesús López trataron de manejar la mitad de la cancha chiva y consiguieron generar múltiples ocasiones de peligro para los suyos. Les tocó cubrir muchísimo terreno y poco a poco dejaron de pesar.

DELANTERA

Steven Cárdenas, Harim Quezada y Yair Jaén estuvieron muy activos, pero les faltó mucha claridad en el frente de ataque e incluso un toque de suerte. Molestaron constantemente a la defensa rival, pero al final no pudieron hacerle daño, pues el gol fue de un defensa.