Así vimos a Guatemala ante Estados Unidos línea por línea

Con las botas puestas, peleando hasta el final y haciendo que el rival terminara pidiendo tiempo. Así fue el partido que Guatemala perdió 2-1 ante Estados Unidos para despedirse en semifinales de la Copa Oro 2025.

MÁS FÚTBOL: MisterChip reacciona: "Guatemala cayó con gran honor"

Quince minutos de imprecisiones y errores puntuales marcaron el destino de una Bicolor, que nunca dejó de luchar y provocó el temor del reconocido técnico internacional Mauricio Pochettino.

Así vimos a la Selección línea por línea:

Portería: Kénderson Navarro otorgó un rebote, quizá innecesario en el primer gol de Estados Unidos. Es lo único que se le puede achacar al guardameta que, después, estuvo atento y respondió con calidad cuando fue exigido. Incluso, voló para evitar la anotación de Patrick Agyemang en la segunda mitad.

Defensas: Aaron Herrera y José Morales volvieron a ser de lo más destacado de Guatemala en general. Su proyección ofensiva fue clave. En los primeros minutos, Luna encontró espacios por el centro de la zona defensiva y eso lo pagó caro Guatemala. Nicolás Samayoa terminó como un delantero más.

Mediocampistas: Tal vez no fue el mejor partido de esta línea. José Rosales no entró enchufado, a Pedro Altán le costó mucho tener el balón y Stheve Robles no pudo desplegar ese futbol de recuperación y creación de juego que había mostrado en juegos anteriores.

Delanteros: Óscar Santis, Rudy Muñoz y Rubio Rubín fueron todo corazón, no se discute su entrega. A Muñoz le costó meterse al juego. La Bicolor generó opción, pero faltó la contundencia. Ya en la segunda parte ingresaron Arquímides Ordóñez, Olger Escobar y Darwin Lom, quienes le dieron otro ritmo a la Bicolor. Escobar fue el del gol y merece mención especial.