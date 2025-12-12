Así se vive el ambiente en el Santuario de la Virgen de Guadalupe (video)

Cada 12 de diciembre se venera a la Virgen de Guadalupe, tras su aparición a San Juan Diego en el cerro del Tepeyac, México, en el año de 1531.
En esta tradición, se porta indumentaria indígena alusiva a esa aparición simbólica para la comunidad católica de México y Centroamérica.
Por ello, distintas iglesias realizan actividades especiales y conmemorativas en el territorio nacional.
Dentro de ellas, la de mayor representatividad es la del Santuario de la Virgen de Guadalupe, ubicado en zona 1 de la Ciudad Capital, donde se vive un ambiente festivo.
Así está el ambiente:
Desde horas de la madrugada, cientos de fieles aguardaron para ingresar y agradecer a la Virgen de Guadalupe. Y acompañar en este lugar a las actividades planificadas para su celebración realizadas desde un día previo.
Fuera del Santuario, se realiza la tradicional toma de fotos con los más pequeños. También hay distintos puestos de ventas y emprendedores, que se instalaron para ofrecer una experiencia gastronómica y familiar para los asistentes.