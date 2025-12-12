¡Globos gigantes, desfiles y más! Estas serán las actividades para este fin de semana

-

La quincena del último mes del año llega con muchas actividades para disfrutar en familia. Habrá bazares, compras, festejos, baile y mucho más.

OTRAS NOTICIAS: Este será el recorrido procesional en las calles de la zona 11

Este fin de semana estará lleno de actividades alusivas a la temporada.

El sábado 13 de diciembre continúan los desfiles navideños en distintos puntos. Para zona 24, se tendrá desde las 15:00 horas comenzando desde el Cantón las Pilas, hacia el Cantón Porvenir, Jaguey, los Encuentros y finaliza frente a la alcaldía auxiliar en el Cantón Central.

Además habrá un desfile Navideño en el Paseo de los Campeones, Zona 4 de Mixco desde las 17:00 horas.

En Centro Cultural de Antigua Guatemala, también este 13 de diciembre inaugurarán la exposición "Tiempo de Navidad", con un concierto de la banda del Maestro Héctor Alfredo Gómez Barrillas, desde las 18:00 horas.

Interfer continuará con sus actividades. Este sábado 13 de diciembre se presentará en concierto Said desde las 18:30 horas y se presentará el grupo La Saga, desde las 20:30 horas.

Y para el domingo 14 de diciembre se tendrá una exposición de carrozas navideñas de 16:00 a 20:00 horas, además de las actividades y ventas que la Interfer propicia.

Las calles de Villa Nueva tendrán la magia de la Navidad gracias al desfile a realizarse este sábado 13 de diciembre desde las 18:00 horas desde el Bulevar Reformadores.

Su recorrido será desde su salida rumbo a la 15a. avenida "G" hacia la 8a. Avenida de Los Planes, con dirección a la 5a. calle de la Enriqueta para encaminarse a la 3a. calle zona 1 de Villa Nueva, finalizando en el Parque Central.

Acá compartimos el recorrido del desfile navideño de #MuniVillaNueva mañana 13 de Diciembre del 2025 a partir de las 18:00 horas #PMTVillaNueva realizará desvíos en el #TraficoVN pic.twitter.com/vy1J1XXXFl — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) December 12, 2025

En Ciudad Cayalá se llevará a cabo un evento masivo este domingo 14 de diciembre, que permitirán disfrutar del desfile de globos gigantes, que iniciará desde las 10:30 horas y tendrá una presentación musical a las 12:30 horas.

Adicionalmente, las actividades propiciadas de la época, como la celebración del Tercer Festival del Pan, un evento clave para los panificadores y la encendida de la tercera vela de Adviento, podrán generar la movilización de las familias guatemaltecas hacia distintas zonas.