El asistente virtual que estará disponible las 24 horas del día durante Semana Santa

Mingob anunció que este 2026 se implementará el plan Semana Santa segura y esto es lo que harán:
OTRAS NOTICIAS: Esta será la primera procesión de Cuaresma que recorrerá la ciudad
Para este 2026 se innovará la experiencia de la Semana Mayor con un asistente virtual disponible las 24 horas, que permitirá a la población consultar información sobre despeje de vías, movilidad, rutas alternas, recomendaciones de seguridad e incluso presentar denuncias u observaciones.
Este lunes 16 de enero el Ministerio de Gobernación anunció que se implementará el plan para Semana Santa.
El plan Plan Institucional Tradiciones Seguras 2026 que entrará elnvigencia el 17 de febrero a partir de las 17:00 horas, coincide con el primer cortejo procesional que recorrerá calles y avenidas de la ciudad capital.
William Cameros, viceministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, indicó que también se incorporó tecnología de punta, ampliación de la inteligencia operativa y un sistema de video vigilancia reforzada, así como el uso de drones, vigilancia perimetral, monitoreo móvil y operativos estratégicos en puntos de alta concentración de personas.
Estas operaciones se llevarán a cabo en la Ciudad de Guatemala, en Antigua Guatemala.
* Con información de AGN