Asociación Bancaria y Universidad del Valle lanzan diplomado de gestión de riesgos

El diplomado de Gestión Integral de Riesgos es el resultado de una alianza de formación profesional de la Asociación Bancaria de Guatemala y la Universidad del Valle de Guatemala.

La ciencia, la tecnología, la banca y la educación se unen para dar forma a una enseñanza única que busca acercar las herramientas necesarias para que los profesionales guatemaltecos se actualicen y estén preparados ante un mundo laboral cambiante y demandante.

De esta cuenta, la Universidad del Valle (UVG), la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG) y sus marcas, como la Escuela Bancaria de Guatemala (EBG), se unieron para lanzar un diplomado en Gestión Integral de Riesgos.

Erhard Schafer, director Ejecutivo de la AGB, explicó que se trata de una alianza de alto impacto entre la excelencia académica de la UVG y la solidez del sistema bancario. "Vincula a una institución de vanguardia", dijo.

"Este esfuerzo responde a una realidad ineludible para dotar a profesionales con las mejores herramientas, para tomar las mejores decisiones", dijo Schafer.

Diana Velásquez, subgerente de Educación Bancaria y Financiera de la Escuela Bancaria de Guatemala, comentó que conciben la educación con una premisa clara e inteligente: "Responder a la realidad, tener aplicabilidad inmediata, con formación integral, para enfrentar los riesgos de manera transversal", comentó Velásquez.

Erhard Schafer, director Ejecutivo de la Asociación Bancaria de Guatemala, durante la presentación del diplomado. (Foto: ABG)

60 años de la UVG

Roberto Moreno Godoy, rector de la Universidad del Valle, destaca que el propósito de esta casa de estudios, durante 60 años, ha sido poner al servicio de la sociedad, la ciencia, la tecnología y la educación.

"Eso nos ha enseñado que entablar alianzas con distintos actores es importante no solo para comprender los retos que enfrentan y las necesidades de formación permanente que tiene el capital humano, sino que a la vez poder comprender mejor las necesidades y brindar una oferta compartida que redunde en el mejoramiento del servicio que prestamos todas las entidades", destacó Moreno.

Respecto de la alianza, señala que se trata de un diplomado de Gestión Integral de Riesgos que abordará distintos aspectos, desde los desafíos que representa la transformación digital y la inteligencia artificial.

"Este solo es un primer paso, luego tenemos algunas otras certificaciones que se trabajarán en temas como cumplimiento, lavado de dinero y otros de los aspectos que el sector bancario y financiero del país se enfrentan como un reto a nivel global que todos debemos estar listos para atender", añadió el rector.

Foro de alto nivel

Durante la presentación del diplomado, se contó con la participación del chileno Mario Ernst, consultor internacional en innovación y transformación digital, CEO de una consultora global, quien habló sobre los riegos que deben asumir los humanos al enfrentarse a nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial.

"Las organizaciones implementan tecnologías y nuevas disciplinas y por eso se generan riesgos. El objetivo es hacer la relación de los humanos con la tecnología mucho más simple. Por eso, hay que aprovechar la IA como una herramienta para potenciar el trabajo de las personas, no para sustituirlos", señaló el conferencista.

Luego, participó Jon Landeta, un español quien compartió con los presentes "The Business of Happiness", o "El Negocio de la felicidad", quien se concentró en señalar que los humanos son más eficientes cuando trabajan con felicidad.

Con sus palabras, inspiró a los presentes a buscar la humanidad de las personas, por encima de los números, a conectar con los colaboradores de forma más directa, de ser un facilitador para su trabajo y no un obstáculo para su desarrollo personal y profesional.