Asociación de Jueces y Magistrados elige a su nueva Junta Directiva

  • Por Dulce Rivera
24 de enero de 2026, 17:29
La Asociación de Jueces y Magistrados eligió a su nueva junta directiva. (Foto: Organismo Judicial)

Este sábado 24 de enero, la Asociación de Jueces y Magistrados eligió a su nueva Junta Directiva. 

Dos planillas compitieron en la elección de la Junta Directiva de la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial. 

Los togados votaron de manera electrónica y eligieron a los nuevos representantes para el período 2016-2027. 

(Foto: OJ)
La planilla ganadora fue la número 1, conformada por: 

  • Presidenta, Sara Catalina Reyes Mejía de Aguilar, Jueza de Primera Instancia del municipio de Mixco
  • Vicepresidenta, Alba Ruth Sandoval Guerra, Magistrada Presidente de la Sala de la Corte de Apelaciones de Trabajo
  • Tesorero, Roberto Carlos Casasola Orellana, Magistrado Presidente de la Sala de la Corte de Apelaciones de Sololá
  • Secretaria, Delmy Gabriela Méndez López, Jueza de Paz del municipio de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos
  • Vocal I, José Gilberto Godoy Archila, Juez de Turno de Primera Instancia de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer y Violencia Sexual
  • Vocal II, Henry Geovany Pacay Cacao, Juez Pluripersonal de Primera Instancia de Familia de Alta Verapaz, 
  • Vocal III, Silvia Lorena Méndez Cifuentes, Jueza del Juzgado de Paz del municipio de El Asintal, Retalhuleu.

(Foto: Planilla 1)
