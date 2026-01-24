Asociación de Jueces y Magistrados elige a su nueva Junta Directiva

Este sábado 24 de enero, la Asociación de Jueces y Magistrados eligió a su nueva Junta Directiva.
Dos planillas compitieron en la elección de la Junta Directiva de la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial.
Los togados votaron de manera electrónica y eligieron a los nuevos representantes para el período 2016-2027.
La planilla ganadora fue la número 1, conformada por:
- Presidenta, Sara Catalina Reyes Mejía de Aguilar, Jueza de Primera Instancia del municipio de Mixco
- Vicepresidenta, Alba Ruth Sandoval Guerra, Magistrada Presidente de la Sala de la Corte de Apelaciones de Trabajo
- Tesorero, Roberto Carlos Casasola Orellana, Magistrado Presidente de la Sala de la Corte de Apelaciones de Sololá
- Secretaria, Delmy Gabriela Méndez López, Jueza de Paz del municipio de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos
- Vocal I, José Gilberto Godoy Archila, Juez de Turno de Primera Instancia de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer y Violencia Sexual
- Vocal II, Henry Geovany Pacay Cacao, Juez Pluripersonal de Primera Instancia de Familia de Alta Verapaz,
- Vocal III, Silvia Lorena Méndez Cifuentes, Jueza del Juzgado de Paz del municipio de El Asintal, Retalhuleu.