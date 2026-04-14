Fiscal General: sólo tres aspirantes evaluados este día superan los 75 puntos

-

En el primer día de evaluación, de 17 aspirantes examinados sólo 3 aspirantes a Fiscal General pasaron la línea de corte de 75 puntos.

En el inicio de la evaluación de los expedientes, la Comisión de Postulación para Fiscal General ponderó a 17 de los 48 aspirantes, de los cuales sólo 3 superaron la línea de corte de 75 puntos aprobada con anterioridad.

Los postulantes que lograron pasar los 75 puntos son: Gabriel Estuardo García Luna (86.21 puntos), Henry Alejandro Elías Wilson (76.85 puntos) y Nector Guilebaldo de León Ramírez (79.69 puntos).

Durante la ponderación del primer expediente, del postulante Mynor Francisco Hernández Castillo, los comisionados aprobaron varios criterios que serían aplicados a los 48 aspirantes.

De esa cuenta, la postuladora avaló que el ejercicio profesional se tomara como prueba desde la fecha de expedición de la constancia presentada ante la comisión, en la que fue juramentado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Esta propuesta fue de la presidenta de la comisión y del Organismo Judicial, Claudia Paredes.

⚖️Comisión de postulación para la elección del fiscal general y jefe del Ministerio Público 2026-2030



Evaluación de expedientes con tabla de gradación



Los comisionados evaluaron 17 expedientes de los cuales tres aspirantes superaron la línea de corte de 75.



Te mostramos… pic.twitter.com/MQ35vBmrEd — Guatemala Visible (@guatevisible) April 14, 2026

Además, aunque hubo más de una propuesta, el pleno de la comisión también aprobó que el ejercicio profesional, por efecto de puntuación por año, se contabilizara como concluido hasta la última fecha de recepción de expedientes, es decir, el pasado 20 de febrero.

En cuanto a las pruebas psicométricas, también se decidió que, pese a que no tiene ninguna puntuación, se dijera si el aspirante asistió a su realización.

Otro aspecto que provocó debate fue la pregunta efectuada por el sub secretario de la Comisión y decano de la Universidad San Pablo Aragón, quien consultó si se contaría el tiempo de ejercicio como juez.

En ese momento empezó la discusión sobre si ser juez contaba como ejercicio de la abogacía. Al final no llegaron a ningún criterio, pues en la tabla de gradación dice cargos públicos en instituciones de justicia y eso asumió la mayoría para ponderar el tiempo de juez.

⚖️ ́



La comisión de postulación para la elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público estableció una línea de corte de 75 puntos.



Solo quienes superen esta nota podrán avanzar a la votación final. Se requiere que al menos 12 aspirantes… pic.twitter.com/HQ9q2QTBj0 — Guatemala Visible (@guatevisible) April 13, 2026

Esta es la lista de aspirantes evaluados este día:

Mynor Francisco Hernández Castillo

Méritos académicos: 10

Experiencia profesional: 50.35

Proyección humana: 2

Total: 62.35

Walfred Orlando Rodríguez Tórtola

Méritos académicos: 6

Experiencia profesional: 37.6.

Proyección humana: 2

Total: 45.60

Juan Luis Polanco Santizo

Méritos académicos: 10

Experiencia profesional: 31.6

Proyección social: 2

Total: 43.6

Walter Brenner Vásquez Gómez

Méritos académicos: 20

Experiencia profesional: 31.53

Proyección humana: 2

Total: 53.53

Gabriel Estuardo García Luna

Méritos académicos: 24

Experiencia profesional: 60.21

Proyección humana: 2

Total: 86.21

Henry Alejandro Elías Wilson

Méritos Académico: 18

Experiencia profesional: 56.85

Proyección humana: 2

Total: 76.85

Brenner Israel Ronaldo López de León

Méritos Académicos: 17

Experiencia profesional: 35.7

Proyección humana: 2

Total: 54.7

Marco Antonio Cortes Sis

Méritos académicos: 2

Experiencia profesional: 49.14

Proyección humana: 0

Total: 51.14

Edgar Miguel Morales Santos

Méritos Académicos: 20

Experiencia profesional: 28.78

Proyección humana: 2

Total: 50.78

Maynor Eduardo González Méndez

Méritos académicos: 14

Experiencia profesional: 9.92

Proyección humana: 2

Total: 25.92

Zoila Tatiana Morales Valdizón

Méritos académicos: 4

Experiencia profesional: 66.28

Proyección humana: 0

Total: 70.28

Gladys Verónica Ponce Mejicanos

Méritos académicos: 16

Experiencia profesional: 49.71

Proyección humana: 2

Total: 67.71

Paolo Rubén Similox Valiente

Méritos académicos: 8

Experiencia profesional: 17.84

Proyección humana: 2

Total: 27.84

Néctor Guilebaldo de León Ramírez

Méritos académicos: 16

Experiencia profesional: 63.69

Proyección humana: 0

Total: 79.69

Carlos Alberto García Alvarado

Méritos académicos: 24

Experiencia profesional: 43.21

Proyección humana: 2

Total: 69.21

Sully Claudet Merlos Moya

Méritos académicos: 6

Experiencia profesional: 25.64

Proyección humana: 2

Total: 33.64

Thelma Shayne Ochaeta Argueta