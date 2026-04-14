Fiscal General: sólo tres aspirantes evaluados este día superan los 75 puntos

En el primer día de evaluación, de 17 aspirantes examinados sólo 3 aspirantes a Fiscal General pasaron la línea de corte de 75 puntos.
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En el inicio de la evaluación de los expedientes, la Comisión de Postulación para Fiscal General ponderó a 17 de los 48 aspirantes, de los cuales sólo 3 superaron la línea de corte de 75 puntos aprobada con anterioridad.
Los postulantes que lograron pasar los 75 puntos son: Gabriel Estuardo García Luna (86.21 puntos), Henry Alejandro Elías Wilson (76.85 puntos) y Nector Guilebaldo de León Ramírez (79.69 puntos).
Durante la ponderación del primer expediente, del postulante Mynor Francisco Hernández Castillo, los comisionados aprobaron varios criterios que serían aplicados a los 48 aspirantes.
De esa cuenta, la postuladora avaló que el ejercicio profesional se tomara como prueba desde la fecha de expedición de la constancia presentada ante la comisión, en la que fue juramentado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Esta propuesta fue de la presidenta de la comisión y del Organismo Judicial, Claudia Paredes.
Además, aunque hubo más de una propuesta, el pleno de la comisión también aprobó que el ejercicio profesional, por efecto de puntuación por año, se contabilizara como concluido hasta la última fecha de recepción de expedientes, es decir, el pasado 20 de febrero.
En cuanto a las pruebas psicométricas, también se decidió que, pese a que no tiene ninguna puntuación, se dijera si el aspirante asistió a su realización.
Otro aspecto que provocó debate fue la pregunta efectuada por el sub secretario de la Comisión y decano de la Universidad San Pablo Aragón, quien consultó si se contaría el tiempo de ejercicio como juez.
En ese momento empezó la discusión sobre si ser juez contaba como ejercicio de la abogacía. Al final no llegaron a ningún criterio, pues en la tabla de gradación dice cargos públicos en instituciones de justicia y eso asumió la mayoría para ponderar el tiempo de juez.
Esta es la lista de aspirantes evaluados este día:
Mynor Francisco Hernández Castillo
- Méritos académicos: 10
- Experiencia profesional: 50.35
- Proyección humana: 2
- Total: 62.35
Walfred Orlando Rodríguez Tórtola
- Méritos académicos: 6
- Experiencia profesional: 37.6.
- Proyección humana: 2
- Total: 45.60
Juan Luis Polanco Santizo
- Méritos académicos: 10
- Experiencia profesional: 31.6
- Proyección social: 2
- Total: 43.6
Walter Brenner Vásquez Gómez
- Méritos académicos: 20
- Experiencia profesional: 31.53
- Proyección humana: 2
- Total: 53.53
Gabriel Estuardo García Luna
- Méritos académicos: 24
- Experiencia profesional: 60.21
- Proyección humana: 2
- Total: 86.21
Henry Alejandro Elías Wilson
- Méritos Académico: 18
- Experiencia profesional: 56.85
- Proyección humana: 2
- Total: 76.85
Brenner Israel Ronaldo López de León
- Méritos Académicos: 17
- Experiencia profesional: 35.7
- Proyección humana: 2
- Total: 54.7
Marco Antonio Cortes Sis
- Méritos académicos: 2
- Experiencia profesional: 49.14
- Proyección humana: 0
- Total: 51.14
Edgar Miguel Morales Santos
- Méritos Académicos: 20
- Experiencia profesional: 28.78
- Proyección humana: 2
- Total: 50.78
Maynor Eduardo González Méndez
- Méritos académicos: 14
- Experiencia profesional: 9.92
- Proyección humana: 2
- Total: 25.92
Zoila Tatiana Morales Valdizón
- Méritos académicos: 4
- Experiencia profesional: 66.28
- Proyección humana: 0
- Total: 70.28
Gladys Verónica Ponce Mejicanos
- Méritos académicos: 16
- Experiencia profesional: 49.71
- Proyección humana: 2
- Total: 67.71
Paolo Rubén Similox Valiente
- Méritos académicos: 8
- Experiencia profesional: 17.84
- Proyección humana: 2
- Total: 27.84
Néctor Guilebaldo de León Ramírez
- Méritos académicos: 16
- Experiencia profesional: 63.69
- Proyección humana: 0
- Total: 79.69
Carlos Alberto García Alvarado
- Méritos académicos: 24
- Experiencia profesional: 43.21
- Proyección humana: 2
- Total: 69.21
Sully Claudet Merlos Moya
- Méritos académicos: 6
- Experiencia profesional: 25.64
- Proyección humana: 2
- Total: 33.64
Thelma Shayne Ochaeta Argueta
- Méritos académicos: 10
- Experiencia profesional: 41.5
- Proyección humana: 2
- Total: 53.50