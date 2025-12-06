Aston Villa tuvo un Buendía para tumbar al líder Arsenal

Con un gol del delantero argentino Emiliano Buendía en el descuento del partido, el Aston Villa superó por 2-1 este sábado al Arsenal, que de esta manera sumó su segunda derrota de la temporada y cierra una racha de 18 encuentros sin conocer el fracaso.
En el Villa Park chocaban dos de los equipos más en forma del campeonato inglés (Aston Villa sumó su séptima victoria consecutiva) y ambos equipos cumplieron las expectativas con un duelo lleno de calidad, ocasiones de gol y suspenso.
Matty Cash adelantó a los Villanos en la primera parte (36) y el belga Leandro Trossard (52) empató para el líder de la Premier League, pero todo cambió en el último suspiro.
El choque quedó resuelto en la última jugada del encuentro, cuando Buendía (90+5) aprovechó un balón muerto en el interior del área londinense, para enviar la pelota al fondo de la red de un derechazo y poner al equipo entrenado por Unai Emery en la carrera por el título.
El Arsenal acabó pagando las consecuencias de la plaga de bajas por lesión que tiene, especialmente en el centro, ya que Mikel Arteta no pudo contar ni con el francés William Saliba, ni con el brasileño Gabriel Magalhaes, ni con el español Christian Mosquera.
Eso ha llevado ya al técnico vasco a plantearse nuevos refuerzos en el mercado de enero, con vistas a poder ganar la Premier League por primera vez desde 2004 y luego de haber sumado varios subcampeonatos en las últimas temporadas.