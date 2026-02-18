Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Ataque armado en Avenida Bolivar deja a un hombre herido

  • Por Reychel Méndez
18 de febrero de 2026, 09:38
El hombre fue herido en plena avenida Bolívar. (Foto ilustrativa: iStock)

El hombre fue herido en plena avenida Bolívar. (Foto ilustrativa: iStock)

Las autoridades no descartan que se trate de un intento de asalto.

OTRAS NOTICIAS: Lo capturan tras ser señalado de haber asesinado a su esposa

Un ataque armado quedó registrado este miércoles 18 de febrero, luego que le dispararan a un hombre que circulaba en su vehículo en la avenida Bolívar y 35 calle de la zona 3 capitalina.

Tras el acontecimiento llegaron al lugar Bomberos Voluntarios, quienes se percataron que el conductor  presentaba heridas de bala en distintas partes del cuerpo por lo que fue trasladado a un centro asistencial. 

De este ataque resultó herido solo el piloto. (Foto: CVB)
De este ataque resultó herido solo el piloto. (Foto: CVB)

Al lugar se presentaron agentes de la PMT para coordinar el paso vehicular y agentes de la PNC para realizar las diligencias correspondientes.

Información preliminar indica que el automóvil era utilizado para el servicio de transporte por aplicación y llevaba pasajeros. 

Las autoridades no descartan que se trate de un intento de asalto al que el conductor se negó. El caso está en investigación

El hombre fue trasladado a un centro asistencial ya que fue herido en distintas partes del cuerpo. (Foto: CVB)
El hombre fue trasladado a un centro asistencial ya que fue herido en distintas partes del cuerpo. (Foto: CVB)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar