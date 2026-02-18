Ataque armado en Avenida Bolivar deja a un hombre herido

Las autoridades no descartan que se trate de un intento de asalto.
Un ataque armado quedó registrado este miércoles 18 de febrero, luego que le dispararan a un hombre que circulaba en su vehículo en la avenida Bolívar y 35 calle de la zona 3 capitalina.
Tras el acontecimiento llegaron al lugar Bomberos Voluntarios, quienes se percataron que el conductor presentaba heridas de bala en distintas partes del cuerpo por lo que fue trasladado a un centro asistencial.
Al lugar se presentaron agentes de la PMT para coordinar el paso vehicular y agentes de la PNC para realizar las diligencias correspondientes.
Información preliminar indica que el automóvil era utilizado para el servicio de transporte por aplicación y llevaba pasajeros.
Las autoridades no descartan que se trate de un intento de asalto al que el conductor se negó. El caso está en investigación