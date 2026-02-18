Lo capturan tras ser señalado de haber asesinado a su esposa

-

El ahora capturado es señalado de haber asesinado a su esposa y abandonar su cuerpo en un cafetal.

Joel Vitalino Díaz, de 28 años, fue capturado por agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y Policía Nacional Civil (PNC), en la calle principal de la aldea La Mesilla del municipio de La Democracia, Huehuetenango, tras ser acusado de estrangular a su esposa y atacar a golpes a sus dos hijos.

Según los agentes, Díaz estaba bajo investigación, al lograr ubicarlo se le dio cumplimiento a una orden girada el 13 de febrero de este año, donde se le acusa de femicidio y maltrato a personas menores de edad.

Autoridades lograron la captura en La Mesilla. (Foto: PNC)

El hombre es señalado de haber asesinado a su esposa de 27 años, a quien estranguló en el interior de su casa y posteriormente abandonó el cuerpo entre matas de café el pasado 8 de febrero.

Según tetigos, Díaz llegó a su casa y atacó a golpes a su esposa, luego la empezó a estrangular en presencia de sus dos hijos, quienes al tratar de intervenir fueron agredidos física y verbalmente.

Al escuchar los llantos de los menores, los familiares y vecinos acudieron a la casa ubicada en el caserío Campamento Alto del municipio de Cuilco, cuando Díaz salió con el cuerpo sin vida de su esposa.

Vecinos al enterarse que este hombre estaba en la calle principal de la Mesilla que conduce a la frontera con México, alertaron a los agentes policiales para su captura, ya que presumen que pretendía escapar con rumbo a Estados Unidos.