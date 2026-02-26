Sufre un ataque armado, pierde el control y choca contra otro vehículo

Tras el ataque armado el microbús terminó impactando en un inmueble.
La noche del pasado martes 25 de febrero se reportó un incidente armado que dejó a una persona fallecida en el kilómetro 17 ruta a Villa Canales, Jurisdicción de Los Álamos, zona 6 de San Miguel Petapa.
El hecho sucedió cuando el piloto del transporte fue atacado con proyectil de arma de fuego lo que provocó que la víctima perdiera el control y terminara colisionando contra otro vehículo, quedando atrapado en la cabina del transporte.
Según información, el conductor retornaba de sus labores cuando fue sorprendido por lo que las autoridades no descartan que se trate de un ataque directo.
Al lugar se presentaron elementos de la PNC para acordonar el área en espera del Ministerio Público y la vía quedó cerrada mientras se realizaron las diligencias competentes.