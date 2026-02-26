Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Sufre un ataque armado, pierde el control y choca contra otro vehículo

  • Por Reychel Méndez
26 de febrero de 2026, 07:39
Información preliminar indica que puede tratarse de un ataque directo. (Foto: ASONBOMD)&nbsp;

Información preliminar indica que puede tratarse de un ataque directo. (Foto: ASONBOMD) 

Tras el ataque armado el microbús terminó impactando en un inmueble.

OTRAS NOTICIAS: Capturan a presunta terrorista vinculada a enfrentamiento armado contra la PNC

La noche del pasado martes 25 de febrero se reportó un incidente armado que dejó a una persona fallecida en el kilómetro 17 ruta a Villa Canales, Jurisdicción de Los Álamos, zona 6 de San Miguel Petapa. 

El hecho sucedió cuando el piloto del transporte fue atacado con proyectil de arma de fuego lo que provocó que la víctima perdiera el control y terminara colisionando contra otro vehículo, quedando atrapado en la cabina del transporte.

El piloto quedó atorado en la cabina del vehículo en el que se conducía. (Foto: ASONBOMD)
El piloto quedó atorado en la cabina del vehículo en el que se conducía. (Foto: ASONBOMD)

Según información, el conductor retornaba de sus labores cuando fue sorprendido por lo que las autoridades no descartan que se trate de un ataque directo.

Al lugar se presentaron elementos de la PNC para acordonar el área en espera del Ministerio Público y la vía quedó cerrada mientras se realizaron las diligencias competentes.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar