Capturan a presunta terrorista vinculada a enfrentamiento armado contra la PNC

El enfrentamiento armado contra agentes de la DEIC de la PNC se registró el pasado 14 de febrero en la colonia Sakerti, zona 7 capitalina.

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó este miércoles 25 de febrero a Alison "N", de 25 años, en el interior del Hospital General San Juan de Dios, ubicado en la zona 1 capitalina.

Según indicaron las autoridades, esta mujer es una peligrosa sicaria y terrorista de la Mara Salvatrucha, quien se encontraba hospitalizada en ese lugar y es señalada de participar en un enfrentamiento armado contra agentes policiales.

La aprehensión es en cumplimiento a una orden judicial, de fecha 20 de febrero del presente año, en la que Alison "N" es requerida por un juzgado del departamento de Guatemala, señalada de terrorismo y asociación ilícita, agregaron las autoridades.

La capturada fue identificada por las autoridades como Alison "N". (Foto: PNC)

El enfrentamiento armado

Los hechos sucedieron el pasado sábado 14 de febrero en un enfrentamiento armado, en el que falleció uno de los presuntos terroristas y otros tres más resultaron heridos.

Esto luego de que elementos de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la PNC se encontraban realizando diligencias en las colonias Sakerti y Bethania, en la zona 7 capitalina.

Las autoridades operaban en esos sectores debido a que había cámaras de vigilancia clandestinas que habrían sido colocadas presuntamente por organizaciones criminales.

El día del enfrentamiento armado, un presunto terrorista falleció y otros tres resultaron heridos. (Foto: archivo/Soy502)

Además, la PNC había recibido denuncias acerca de posibles puntos de droga al menudeo que se localizan en dichas colonias, por lo que se llevaron a cabo allanamientos en búsqueda de ilícitos.

Tras los allanamientos se localizó un vehículo que en su interior resguardaban drogas, dinero en efectivo y una pistola.