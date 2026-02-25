Capturan a presunta terrorista vinculada a enfrentamiento armado contra la PNC

El enfrentamiento armado contra agentes de la DEIC de la PNC se registró el pasado 14 de febrero en la colonia Sakerti, zona 7 capitalina.
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó este miércoles 25 de febrero a Alison "N", de 25 años, en el interior del Hospital General San Juan de Dios, ubicado en la zona 1 capitalina.
Según indicaron las autoridades, esta mujer es una peligrosa sicaria y terrorista de la Mara Salvatrucha, quien se encontraba hospitalizada en ese lugar y es señalada de participar en un enfrentamiento armado contra agentes policiales.
La aprehensión es en cumplimiento a una orden judicial, de fecha 20 de febrero del presente año, en la que Alison "N" es requerida por un juzgado del departamento de Guatemala, señalada de terrorismo y asociación ilícita, agregaron las autoridades.
El enfrentamiento armado
Los hechos sucedieron el pasado sábado 14 de febrero en un enfrentamiento armado, en el que falleció uno de los presuntos terroristas y otros tres más resultaron heridos.
Esto luego de que elementos de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la PNC se encontraban realizando diligencias en las colonias Sakerti y Bethania, en la zona 7 capitalina.
Las autoridades operaban en esos sectores debido a que había cámaras de vigilancia clandestinas que habrían sido colocadas presuntamente por organizaciones criminales.
Además, la PNC había recibido denuncias acerca de posibles puntos de droga al menudeo que se localizan en dichas colonias, por lo que se llevaron a cabo allanamientos en búsqueda de ilícitos.
Tras los allanamientos se localizó un vehículo que en su interior resguardaban drogas, dinero en efectivo y una pistola.