Joven resulta herido de gravedad tras ataque con arma blanca en Chiquimula

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El agresor lo habría seguido y atacado por la espalda, familiares aseguran que la víctima recibió amenazas.

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Juan Mauricio Crisóstomo, de 18 años, resultó herido de gravedad tras ser atacado con arma blanca en la aldea Maraxcó, en Chiquimula.

De acuerdo con familiares, el joven había salido hacia el centro de la ciudad y, al regresar a su vivienda, fue interceptado en un punto conocido como "La Caseta".

Testigos señalaron que el agresor lo habría seguido sin que él lo notara y, de pronto, lo atacó por la espalda con un arma blanca.

El joven fue traslado a un centro médico donde permanece en estado delicado. (Foto: Nehemias Gutierrez/Nuestro Diario)

Tras la primera agresión, el joven cayó al suelo, momento en el que el atacante continuó con el ataque en distintas partes del cuerpo, incluyendo cabeza, rostro y manos, para luego darse a la fuga.

Vecinos del lugar alertaron a los cuerpos de socorro, quienes brindaron atención en el lugar y trasladaron a la víctima al Hospital Modular de Chiquimula, donde permanece en estado delicado.

Familiares indicaron que el joven ya había recibido amenazas y consideran que el ataque podría estar relacionado.

Mientras tanto, solicitan que el caso sea investigado para dar con el responsable.