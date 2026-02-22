Ataque armado en Amatitlán deja a un hombre muerto

La víctima conducía una motocicleta cuando fue ultimado por desconocidos.
Un ataque armado cobró la vida de un hombre la tarde de este sábado en el municipio de Amatitlán reportan los cuerpos de socorro.
De acuerdo con la información difundida por los Bomberos Voluntarios el ataque ocurrió en la calle que conduce de la colonia la Ladrillera a la colonia Vista al Lago, jurisdicción de Amatitlán,
Según vecinos un hombre que se conducía en motocicleta fue atacado a balazos por desconocidos, al evaluarlo se determinó que había fallecido.
Los cuerpos de socorro no pudieron identificar al hombre fallecido, cuyo cuerpo quedó a un costado de la motocicleta que conducía.
La Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público acudieron al lugar para llevar a cabo el procesamiento de la escena y recoger evidencias para determinar las circunstancias que provocaron el ataque armado.