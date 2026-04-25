Ataque armado en Calzada Roosevelt deja un conductor herido (video)

La víctima resultó gravemente herida.
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En la Calzada Roosevelt y 1a.avenida de la zona 7, en Ciudad de Guatemala, hombres desconocidos interceptaron un vehículo particular cuando circulaba sobre la ruta este mediodía de sábado.
Los sospechosos iniciaron a dispararle al conductor causándole heridas con arma de fuego, para luego darse a la fuga.
Bomberos Municipales acudieron a la emergencia identificando que la víctima, quien resultó con múltiples impactos de bala, dejando su salud en estado crítico.
El conductor de aproximadamente 30 años, fue trasladado a un hospital; en el lugar, fuerzas de seguridad investigan el hecho.