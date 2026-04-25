Ataque armado en Calzada Roosevelt deja un conductor herido (video)

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La víctima resultó gravemente herida.

En la Calzada Roosevelt y 1a.avenida de la zona 7, en Ciudad de Guatemala, hombres desconocidos interceptaron un vehículo particular cuando circulaba sobre la ruta este mediodía de sábado.

Los sospechosos iniciaron a dispararle al conductor causándole heridas con arma de fuego, para luego darse a la fuga.

(Foto: Bomberos Municipales)

Bomberos Municipales acudieron a la emergencia identificando que la víctima, quien resultó con múltiples impactos de bala, dejando su salud en estado crítico.

Atención prehospitalaria: Personal técnico en urgencias médicas brindó soporte vital avanzado en el lugar del ataque para estabilizar los signos vitales del paciente antes de realizar el traslado crítico hacia el centro asistencial más cercano. pic.twitter.com/3fAxxhMW26 — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) April 25, 2026

El conductor de aproximadamente 30 años, fue trasladado a un hospital; en el lugar, fuerzas de seguridad investigan el hecho.