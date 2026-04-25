Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Ataque armado en Calzada Roosevelt deja un conductor herido (video)

  • Por Maria Fernanda Gallo
25 de abril de 2026, 13:23
Hombres desconocidos atacaron al conductor. (Foto: captura de video)

Hombres desconocidos atacaron al conductor. (Foto: captura de video)

La víctima resultó gravemente herida.

OTRAS NOTICIAS: ¡Amenaza en el tránsito! Altercado entre conductores queda grabado (video)

En la Calzada Roosevelt y 1a.avenida de la zona 7, en Ciudad de Guatemala, hombres desconocidos interceptaron un vehículo particular cuando circulaba sobre la ruta este mediodía de sábado.

Los sospechosos iniciaron a dispararle al conductor causándole heridas con arma de fuego, para luego darse a la fuga.

(Foto: Bomberos Municipales)
(Foto: Bomberos Municipales)

Bomberos Municipales acudieron a la emergencia identificando que la víctima, quien resultó con múltiples impactos de bala, dejando su salud en estado crítico.

El conductor de aproximadamente 30 años, fue trasladado a un hospital; en el lugar, fuerzas de seguridad investigan el hecho.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar