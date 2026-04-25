¡Amenaza en el tránsito! Altercado entre conductores queda grabado (video)

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Uno de los involucrados sacó un arma para amenazar al piloto.

En la carretera de la aldea Santa Inés, ubicada en el kilómetro 20 de San José Pinula, una camioneta y un tráiler protagonizaron una disputa vial.

Ambos transportes en plena marcha iniciaron a rebasarse y con maniobras peligrosas se perseguían en el tramo de la carretera.

El conflicto vial se agravó cuando la camioneta alcanzó al tráiler, haciendo que se detuviera.

Momentos posteriores, un hombre armado desciende de la camioneta y se sube a la cabina del tráiler. El hombre media unas palabras con el conductor y posteriormente continúan la marcha a máxima velocidad.

Un hombre armado amenaza al conductor. (Foto: captura de video)

El hecho quedo grabado por otro conductor que presenció el conflicto, del que se desconoce sus causas.

Otra pelea que termina en tragedia

Un hecho similar fue captado por una cámara de seguridad en la aldea Santo Domingo Los Ocotes, en San Antonio La Paz, El Progreso, el pasado viernes.

Dos conductores discutieron por la vía y uno de ellos terminó sin vida.

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