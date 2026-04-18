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En un polideportivo: Ataque armado deja a un joven fallecido en zona 6

  • Por Geber Osorio
17 de abril de 2026, 18:24
Ciudad de Guatemala
La víctima falleció en un campo de futbol debido a la gravedad de las heridas. (Foto ilustrativa: iStock)

La víctima falleció en un campo de futbol debido a la gravedad de las heridas. (Foto ilustrativa: iStock)

La víctima falleció mientras se encontraba en uno de los campos de fútbol del recinto deportivo.

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Un hecho de violencia de registró la tarde de este viernes 17 de abril dentro de un polideportivo ubicado en la colonia Santa Luisa, en la zona 6 de la ciudad capital.

En uno de los campos de fútbol del lugar, un joven fue atacado a balazos por desconocidos, por lo que se dio aviso a los Bomberos Voluntarios, quienes atendieron el llamado.

A pesar de que los socorristas trataron de reanimar a la víctima, se confirmó su muerte minutos después, debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego.

La víctima aún no ha sido identificada, pero de manera preliminar se ha dado a conocer que sería un hombre de 22 años.

De momento se desconoce el motivo de este crimen, por lo que las autoridades se encargarán de investigar lo sucedido.

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