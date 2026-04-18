En un polideportivo: Ataque armado deja a un joven fallecido en zona 6

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La víctima falleció mientras se encontraba en uno de los campos de fútbol del recinto deportivo.

Un hecho de violencia de registró la tarde de este viernes 17 de abril dentro de un polideportivo ubicado en la colonia Santa Luisa, en la zona 6 de la ciudad capital.

En uno de los campos de fútbol del lugar, un joven fue atacado a balazos por desconocidos, por lo que se dio aviso a los Bomberos Voluntarios, quienes atendieron el llamado.

A pesar de que los socorristas trataron de reanimar a la víctima, se confirmó su muerte minutos después, debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego.

AHORA:



Bomberos Voluntarios de la Cuarta, 85 y 122 Compañías acudieron al polideportivo de colonia Santa Luisa, zona 6 de Chinautla, tras ser informados sobre ataque armado.



Atendieron a hombre de 22 años, pero falleció debido a las heridas provocadas por los disparos. pic.twitter.com/WP3v4f4sq3 — Vichoguate (@vichoguate) April 17, 2026

La víctima aún no ha sido identificada, pero de manera preliminar se ha dado a conocer que sería un hombre de 22 años.

De momento se desconoce el motivo de este crimen, por lo que las autoridades se encargarán de investigar lo sucedido.