Ataque armado deja un conductor fallecido en San Miguel Petapa

En un camino de terracería ubicado en el sector Playa de Oro, en San Miguel Petapa, se registró un ataque armado este miércoles 7 de enero.

Bomberos Municipales Departamentales fueron alertados y al llegar al lugar se encontraba el piloto de un tuctuc, pero este carecía de signos vitales.

Los socorristas mencionaron que la víctima presentaba heridas de proyectil de arma de fuego que le ocasionaron la muerte.

El crimen se registró en un camino de terracería cuando la víctima conducía un tuctuc. (Foto: Asonbomd)

Se dio aviso a la Policía Nacional Civil (PNC) y al Ministerio Público (MP) para que se realicen las diligencias correspondientes.

Aún se desconoce el motivo del crimen y la identidad de la víctima mortal.

La víctima mortal aún no ha sido identificada por las autoridades correspondientes. (Foto: Asonbomd)