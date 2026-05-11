En estado delicado: ataque armado deja un conductor herido en zona 10

Un incidente armado se suscitó la tarde de este lunes 11 de mayo en el bulevar Los Próceres y 14 calle de la zona 10, en la ciudad capitalina.

Bomberos Municipales fueron alertados de la emergencia y tras arribar al lugar de los hechos, constataron que una persona sufrió graves heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego.

Socorristas han atendido a la víctima herida de bala. (Foto: Bomberos Municipales)

La víctima es un hombre de aproximadamente 35 años, quien recibió atención prehospitalaria y tras ser estabilizado, fue trasladado a la emergencia del Hospital Roosevelt.

Según indicaron los socorristas, este hombre se encontraba en estado delicado y los médicos de turno lo ingresaron a la sala de shock.

De momento se desconoce el motivo de este hecho de violencia, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes para realizar las investigaciones del caso.

En el lugar ha quedado un vehículo en el que se transportaba la víctima, por lo que un carril ha quedado obstaculizado momentáneamente y esto ha provocado tránsito lento en el sector.

El vehículo en el que se conducía la víctima ha quedado en el lugar de los hechos. (Foto: Bomberos Municipales)