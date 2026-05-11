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¡Vehículo volcado! Accidente provoca tránsito lento en Mixco (video)

  • Por Geber Osorio
11 de mayo de 2026, 13:18
En el lugar se han reportado daños materiales tras el incidente vial. (Foto: Tránsito Mixco)

En el lugar se han reportado daños materiales tras el incidente vial. (Foto: Tránsito Mixco)

El vehículo impactó contra una estructura vial, la cual sufrió daños.

OTRAS NOTICIAS: Accidente en ruta al Atlántico deja tres heridos (video)

Un accidente de tránsito sucedió este lunes 11 de mayo en el kilómetro 18.5 de la ruta Interamericana con dirección hacia el oriente, en jurisdicción de Mixco.

Por causas que aun no han sido establecidas, el conductor de una camioneta perdió el control y tras impactar con una estructura, el vehículo terminó volcado sobre la cinta asfáltica.

El percance vial ha provocado tránsito lento en el sector que conduce hacia ciudad San Cristóbal, en dicho municipio.

A pesar del fuerte impacto, no se reportaron personas heridas o lesionadas solamente los daños materiales.

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