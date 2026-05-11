¡Vehículo volcado! Accidente provoca tránsito lento en Mixco (video)

El vehículo impactó contra una estructura vial, la cual sufrió daños.
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Un accidente de tránsito sucedió este lunes 11 de mayo en el kilómetro 18.5 de la ruta Interamericana con dirección hacia el oriente, en jurisdicción de Mixco.
Por causas que aun no han sido establecidas, el conductor de una camioneta perdió el control y tras impactar con una estructura, el vehículo terminó volcado sobre la cinta asfáltica.
El percance vial ha provocado tránsito lento en el sector que conduce hacia ciudad San Cristóbal, en dicho municipio.
A pesar del fuerte impacto, no se reportaron personas heridas o lesionadas solamente los daños materiales.