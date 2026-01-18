Ataque armado deja dos fallecidos y dos heridos en Boca del Monte

Un hombre y una mujer fueron trasladados en estado delicado al Hospital Roosevelt.
Un ataque armado se registró la noche de este sábado 17 de enero, en la 2a. calle y 8a. avenida "A", zona 2 de la aldea Boca del Monte, en Villa Canales.
Bomberos Voluntarios y Municipales fueron alertados debido al incidente armado. Dos de las víctimas quedaron fallecidas en el lugar, las cuales aún no han sido identificadas.
Mientras que un hombre y una mujer de aproximadamente 30 años fueron trasladados en estado delicado a la emergencia del Hospital Roosevelt, según indicaron los socorristas.
Las víctimas presentan heridas por proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.
De momento se desconoce el motivo de este hecho de violencia, por lo que las autoridades correspondientes se encargarán de determinar las causas del ataque.