Ataque armado deja dos fallecidos y un herido en el interior de un bus

Un ataque armado se ha perpetrado la tarde de este miércoles 7 de enero sobre el primer callejón de la aldea El Durazno, en Chinautla.

Bomberos Voluntarios arribaron al lugar y constataron que dos hombres se encontraban en el interior de un bus, pero ya no contaban con signos vitales.

Además, una persona más resultó herida, por lo que fue estabilizada por los socorristas y luego fue trasladada al Hospital General San Juan de Dios.

Dos fallecidos y un herido es el saldo del ataque armado. (Foto: Bomberos Voluntarios)

De momento se desconoce el motivo del ataque contra las tres víctimas, quienes presentaban heridas por proyectil de arma de fuego.

Estas personas aún no han sido identificadas. Se dio aviso a las autoridades correspondientes para realizar las diligencias de ley.

El incidente armado se originó en el interior de un bus. (Foto: Bomberos Voluntarios)