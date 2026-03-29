Ataque en residencial deja dos fallecidos y un herido en San José Pinula

Las víctimas presentaban múltiples heridas por proyectiles de arma de fuego.
OTRAS NOTICIAS: Accidente en ruta al Atlántico: autobús de turismo colisiona con tráiler
Una balacera fue reportada la noche del pasado sábado 28 de marzo en una zona residencial de San José Pinula.
En el lugar de los hechos fueron atacados a balazos tres hombres, por lo que vecinos del sector dieron aviso a los Bomberos Voluntarios.
Los socorristas constataron que dos de las víctimas ya no presentaban signos vitales, mientras que a un hombre se le brindó atención prehospitalaria.
Posteriormente esta persona fue trasladada con múltiples heridas de fuego a un centro asistencial.
De momento las víctimas no han sido identificadas y se dio aviso a las autoridades correspondientes para que se realicen las investigaciones por este hecho de violencia.