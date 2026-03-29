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Ataque en residencial deja dos fallecidos y un herido en San José Pinula

  • Por Geber Osorio
29 de marzo de 2026, 07:32
Las víctimas tenían múltiples heridas de bala. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Las víctimas tenían múltiples heridas de bala. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Las víctimas presentaban múltiples heridas por proyectiles de arma de fuego.

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Una balacera fue reportada la noche del pasado sábado 28 de marzo en una zona residencial de San José Pinula.

En el lugar de los hechos fueron atacados a balazos tres hombres, por lo que vecinos del sector dieron aviso a los Bomberos Voluntarios.

Los socorristas constataron que dos de las víctimas ya no presentaban signos vitales, mientras que a un hombre se le brindó atención prehospitalaria.

Vecinos se alarmaron tras las múltiples detonaciones de arma de fuego. (Foto: Bomberos Voluntarios)
Vecinos se alarmaron tras las múltiples detonaciones de arma de fuego. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Posteriormente esta persona fue trasladada con múltiples heridas de fuego a un centro asistencial.

De momento las víctimas no han sido identificadas y se dio aviso a las autoridades correspondientes para que se realicen las investigaciones por este hecho de violencia.

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