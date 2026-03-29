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Accidente en ruta al Atlántico: autobús de turismo colisiona con tráiler

  • Por Geber Osorio
29 de marzo de 2026, 06:50
Un autobús impactó con la parte trasera de un tráiler. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Un autobús impactó con la parte trasera de un tráiler. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Aproximadamente 20 personas fueron auxiliadas por los socorristas.

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Una colisión se registró este domingo 29 de marzo en el kilómetro 20 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de Palencia.

En el percance vial se vio involucrado un bus pullman que sufrió serios daños materiales tras impactar con la parte trasera de un tráiler.

Bomberos Voluntarios fueron alertados de la emergencia y tras arribar a esa ubicación, evacuaron aproximadamente a 20 personas, las cuales fueron estabilizadas en el lugar, según indicaron los socorristas.

Socorristas auxiliaron aproximadamente a 20 personas tras la colisión. (Foto: Bomberos Voluntarios)
Socorristas auxiliaron aproximadamente a 20 personas tras la colisión. (Foto: Bomberos Voluntarios)

De momento se desconoce la causa por la qué se produjo este accidente de tránsito durante la madrugada.

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