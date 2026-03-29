Accidente en ruta al Atlántico: autobús de turismo colisiona con tráiler

Aproximadamente 20 personas fueron auxiliadas por los socorristas.
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Una colisión se registró este domingo 29 de marzo en el kilómetro 20 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de Palencia.
En el percance vial se vio involucrado un bus pullman que sufrió serios daños materiales tras impactar con la parte trasera de un tráiler.
Bomberos Voluntarios fueron alertados de la emergencia y tras arribar a esa ubicación, evacuaron aproximadamente a 20 personas, las cuales fueron estabilizadas en el lugar, según indicaron los socorristas.
De momento se desconoce la causa por la qué se produjo este accidente de tránsito durante la madrugada.