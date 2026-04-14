¡Disparos! Ataque armado deja dos fallecidos y tres heridos en zona 6

Los heridos fueron trasladados a un centro asistencial.
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Una intensa balacera se registró la tarde de este martes 14 de abril en la 18 calle y 16 avenida de la zona 6 capitalina.
Cinco personas fueron víctimas de un ataque armado, por lo que fueron alertados los Bomberos Voluntarios, quienes arribaron al lugar para verificarle los signos vitales a las personas.
Los socorristas constataron que en el lugar fallecieron dos personas, mientras que a otras tres se les brindó atención prehospitalaria.
Luego fueron trasladados los tres heridos a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios, en donde fueron recibidos por médicos de turno.
De momento no han sido identificadas las víctimas; sin embargo, entre los heridos se encuentra una mujer y un menor de edad.
La Policía Nacional Civil (PNC) acordonó la escena del crimen a la espera de la llegada del Ministerio Público (MP).