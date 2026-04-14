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¡Disparos! Ataque armado deja dos fallecidos y tres heridos en zona 6

  • Por Geber Osorio
14 de abril de 2026, 14:33
Ciudad de Guatemala
Dos fallecidos y tres heridos es el saldo de una balacera en zona 6. (Foto:&nbsp;José Luis Pos/Colaborador)

Dos fallecidos y tres heridos es el saldo de una balacera en zona 6. (Foto: José Luis Pos/Colaborador)

Los heridos fueron trasladados a un centro asistencial.

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Una intensa balacera se registró la tarde de este martes 14 de abril en la 18 calle y 16 avenida de la zona 6 capitalina.

Cinco personas fueron víctimas de un ataque armado, por lo que fueron alertados los Bomberos Voluntarios, quienes arribaron al lugar para verificarle los signos vitales a las personas.

(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)

Los socorristas constataron que en el lugar fallecieron dos personas, mientras que a otras tres se les brindó atención prehospitalaria.

Luego fueron trasladados los tres heridos a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios, en donde fueron recibidos por médicos de turno.

(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)

De momento no han sido identificadas las víctimas; sin embargo, entre los heridos se encuentra una mujer y un menor de edad.

La Policía Nacional Civil (PNC) acordonó la escena del crimen a la espera de la llegada del Ministerio Público (MP).

(Foto: José Luis Pos/Colaborador)
(Foto: José Luis Pos/Colaborador)

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