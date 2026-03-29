¡En estado delicado! Ataque armado deja dos heridos en la calzada San Juan

Las víctimas fueron trasladadas de emergencia a un centro asistencial debido a la gravedad de las heridas.
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Un incidente armado se registró en horas de la noche del pasado sábado 28 de marzo, en la calzada San Juan y 48 avenida de la zona 4 de Mixco.
En ese lugar fueron atacadas a balazos dos personas, por lo que fueron alertados los Bomberos Municipales, quienes les brindaron atención prehospitalaria.
Se trata de dos hombres de 20 y 35 años aproximadamente que tras ser estabilizados en el lugar, fueron trasladados a la emergencia del Hospital Roosevelt.
Las víctimas se encontraban en estado delicado, ya que presentaban múltiples heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego, según mencionaron los socorristas.
De momento se desconoce el motivo de este hecho de violencia contra los dos hombres que aún no han sido identificados.