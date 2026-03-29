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Localizan a un hombre sin vida y con señales de violencia en la zona 3

  • Por Geber Osorio
29 de marzo de 2026, 07:13
Ciudad de Guatemala
La víctima se encontraba sobre la acera y presentaba señales de violencia. (Foto: Bomberos Municipales)

La víctima se encontraba sobre la acera y presentaba señales de violencia. (Foto: Bomberos Municipales)

El cuerpo fue hallado en la vía pública y tenía lesiones visibles.

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El hallazgo de un cuerpo sin vida se registró la mañana de este domingo 29 de marzo en la 10a. avenida y 38 calle de la zona 3 capitalina.

Transeúntes dieron aviso a los Bomberos Municipales, quienes constataron que se trataba de un hombre de aproximadamente 25 años, quien ya no contaba con signos vitales.

La víctima aún no ha sido identificada. (Foto: Bomberos Municipales)
La víctima aún no ha sido identificada. (Foto: Bomberos Municipales)

Además, los socorristas verificaron que esta persona presentaba señales de violencia en el rostro y cráneo; posteriormente dieron aviso a las autoridades correspondientes.

La Policía Nacional Civil (PNC) se ha hecho presente al lugar a la espera de peritos del Ministerio Público (MP).

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