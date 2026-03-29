Localizan a un hombre sin vida y con señales de violencia en la zona 3

El cuerpo fue hallado en la vía pública y tenía lesiones visibles.
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El hallazgo de un cuerpo sin vida se registró la mañana de este domingo 29 de marzo en la 10a. avenida y 38 calle de la zona 3 capitalina.
Transeúntes dieron aviso a los Bomberos Municipales, quienes constataron que se trataba de un hombre de aproximadamente 25 años, quien ya no contaba con signos vitales.
Además, los socorristas verificaron que esta persona presentaba señales de violencia en el rostro y cráneo; posteriormente dieron aviso a las autoridades correspondientes.
La Policía Nacional Civil (PNC) se ha hecho presente al lugar a la espera de peritos del Ministerio Público (MP).