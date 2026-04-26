Ataque armado deja dos heridos y dos fallecidos este sábado

Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas. Una de ellas fue hallada en el interior de un club nocturno.
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La noche de este 25 de abril se registró un ataque armado en la 4ta. calle y 1ra. avenida de la zona 1 del municipio de Villa Nueva.
De acuerdo con los Bomberos Voluntarios, en el hecho de violencia resultaron heridos dos hombres, quienes fueron estabilizados y trasladados al Hospital de Villa Nueva.
Mientras que en el lugar fueron hallados otros dos hombres, quienes ya no contaban con signos vitales. Los socorristas detallaron que uno de ellos fue encontrado en la vía pública y el otro dentro de un club nocturno.
Finalmente, los bomberos indicaron que por el momento no se tiene identificación de las víctimas y se desconocen las razones que provocaron el incidente de violencia.