Mujer muere tras ser atacada a balazos en la zona 12

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La víctima murió debido a la gravedad de las heridas provocadas por los proyectiles de arma de fuego.

Una mujer fue víctima de un incidente armado en la vía pública, específicamente en la avenida Petapa y 1a. calle de la zona 12 de la ciudad capital.

Bomberos Municipales arribaron al lugar luego de que fueran alertados tras escucharse los disparos, en donde una mujer de aproximadamente 30 años murió, según indicaron los socorristas.

La víctima quien aun no ha sido identificada, sufrió heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes.

A pesar de la atención prehospitalaria de los socorristas, la víctima falleció en el lugar. (Foto: Bomberos Municipales)

La Policía Nacional Civil (PNC) ha acordonado la escena del crimen, a la espera del Ministerio Público (MP).

Las autoridades han iniciado las diligencias de investigación para esclarecer el motivo del hecho de violencia y tratar de identificar a los responsables.